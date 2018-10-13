Вибрати шини не легше, ніж автомобіль – настільки велика пропозиція на ринку, настільки широка гамма параметрів. Але зробити вибір буде легше, якщо знати, що саме тобі потрібно.

Те, що для кожного з сезонів – зимового і літнього – мають застосовуватися свої шини, обговоренню не підлягає. Але навколо теми “які шини купити на зиму” розгортаються неабиякі дискусії. Наші аргументи допоможуть вам зрозуміти, які шини вам потрібні взимку.

І найкращі зимові шини не допоможуть, якщо водій не володіє навичками зимової їзди, а снігопад досягає рівня стихійного лиха

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Умови експлуатації

Зимові шини, точніше їхня ефективність, ще більше залежать від умов експлуатації, ніж літні. Недарма існує два типи зимових шин: європейські для м'яких зим і арктичні (вони ж скандинавські, вони ж нордичні) – для суворішого клімату.

Перші краще працюють на мокрому асфальті і сніговій каші, другі – на льоду і в свіжому пухкому снігу. Власне, саме умови експлуатації повинні стати ключовим фактором, коли вам потрібно буде вибрати шини. А потім вже приміряти на себе різні моделі за іншими критеріями.

Зимову шину від літньої відрізняє склад гуми (вона м'якша) і малюнок протектора – на ньому багато дрібних прорізів-ламелей

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Вибір шин покроково

Згадайте, якими дорогами ви найчастіше їздите взимку, чого на них більше: свіжого або ущільненого снігу, снігової каші або води, льоду або мокрого асфальту. Це допоможе вам визначитися між європейськими та арктичними шинами.

Арктичні шини можуть бути з шипами, які потрібні далеко не завжди. Доплачувати за них варто, якщо ви живете в північному регіоні, де часто бувають снігопади, комунальники погано прибирають дороги, сніг на яких машини швидко укочують до стану льоду. В південних регіонах України ожеледь і ожеледиця трапляються досить рідко – максимум раз-два за зиму.

Деякі виробники особливо акцентують на стійкості своїх шин до жорстких зустрічей з краями ям та іншими нерівностями

Рекомендація Авто24

Вибираючи, які шини купити на зиму, не спирайтеся на думку інших автомобілістів. Адже пересічний користувач не має можливості порівняти різні моделі шин в абсолютно однакових дорожніх умовах і на одному і тому ж автомобілі. Тому зазвичай думка таких “консультантів” суб'єктивна. Довіряти варто лише висновкам досвідчених професіоналів зі спеціальних тестових інститутів і автомобільним виданням, які проводять незалежні тести на полігонах із застосуванням сучасного інструментарію.

З іншого боку, якщо у вас є особистий позитивний досвід їзди на якійсь зимовій шині, і вона вас цілком влаштовує, варто пошукати її знову. Навіть застаріла модель може залишатися у продажу паралельно з новою, оскільки багато виробників-шинників не поспішають знімати з виробництва свої вдалі моделі.

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Тому, хто їздить по снігу і льоду доволі часто, потрібно купувати зимові шини арктичного типу

Якщо ви обмежені в фінансах, не поспішайте віддати останні гроші за преміальні шини. Моделі середнього цінового сегменту або якісні вітчизняні теж забезпечать вам безпечну їзду, якщо ви будете завбачливі і акуратні за кермом. Тим більше, якщо ви підберете шини, які мають найкращі показники саме в тих умовах, які переважають на ваших зимових маршрутах. З іншого боку, знаючи слабкі сторони своєї шини, ви можете бути особливо обережні в тих умовах, при яких вона не особливо хороша – наприклад, не гальмувати “в підлогу” на чистому асфальті чи не маневрувати різко на ущільненому снігу. За підсумками тестів зимових шин випробувачі складають таку діаграму характеристик. Її наочність допомагає вибрати модель з переважанням потрібних якостей

Розміри шин повинні відповідати тим, які вказані в заводській інструкції по експлуатації. З дозволених автовиробником варіантів на зиму краще вибирати шини з більш високим профілем: запас дорожнього просвіту взимку зайвим не буде.

Майте на увазі, що крім характеристик керованості – гальмування на різних поверхнях, прискорення з місця, слухняність керма та ін., сучасні шини відрізняються по здавалося б вторинних критеріях – комфортності, ресурсу і по міцності боковин в разі жорстких ударів. Врахуйте, що не всі тести включають аналіз даних параметрів.