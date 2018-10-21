Нам цього аж ніяк не хочеться, але це обов'язково трапиться: одного ранку ми вийдемо з дому і побачимо на своїх машинах іній. Якщо мороз прийде несподівано, він принесе з собою кому дрібні капості, а кому і серйозні неприємності. Залишилося всього кілька днів на підготовку.

Літнє мислення ще сидить в нас, тим більше що вдень щосили світить сонечко і думати про холоди не хочеться. Та й чим, здавалося б, може нашкодити нам негативна температура? Спробуємо перелічити для вас список загроз, а ви тим часом самі згадайте події минулого літа – чи не було чогось такого, від чого потрібно позбутися напередодні холодів. Осінь вона така: будь-який непогожий день може за ніч перетворитися в морозний ранок. І тоді вся вода перетвориться на лід – хоча б на деякий час

Що може замерзнути?

Сам по собі автомобіль в початковому вигляді морозу не боїться (звичайно, якщо мова не йде про ретротехніку середини минулого століття), але якби всі наші машини були такі бездоганні, якими їх задумали конструктори і якими вони зійшли з заводського конвеєра! Роки експлуатації накладають свій відбиток і вносять корективи в технічний стан рухомої складової.

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Та й власники часто – по бідності або по недбайливості – ще глибше заганяють свою втомлену “ластівку” в зону ризику. Перш за все потрібно побоюватися замерзання рідин, оскільки вони, розширюючись, можуть щось зруйнувати. Одним словом, якщо мороз вдарить несподівано, то в машині, що ночує на вулиці:

може замерзнути літня омиваюча рідина. Найчастіше, серйозних наслідків не буде, але у деяких машин спроба включити замерзлий омивач призводить до поломки насосу. Щоб розтопити рідину в бачку, доведеться шукати теплий бокс або якось відігрівати бачок "персонально" (там, де він доступний). Так що краще заздалегідь замінити "омивайку" або розбавити її низькотемпературним концентратом.

Якщо повітря в салоні з якоїсь причини вологе (наприклад, вода під ковриками), морозним ранком вікна в машині покриються льодком

ні з того ні з сього спустить колесо. Якщо в шині було якесь слабке місце – застряглий цвях, корозія в місці посадки шини на диск, відкритий сосок – то через затвердіння гуми на морозі мікроскопічний витік повітря перетвориться на істотний.

з цієї ж причини може початися витік гальмівної або охолоджуючої рідини. Мороз – відмінний індикатор для будь-якої слабкої ланки в системах, де потрібна герметичність, тому в перший морозний ранок відкрийте капот і перевірте рівні робочих рідин.

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примерзнуть намочені вчорашнім дощем ущільнювачі дверей. Відірвати їх іноді можна тільки "з м'ясом" або з ручкою, тому не прикладайте надзусиль, а спробуйте зайти в машину через інші двері. Найкраще завчасно змастити ущільнювачі спеціальним мастилом або (через його брак) звичайним милом.

примерзнуть мокрі двірники. Вони відтануть самі після прогріву салону і лобового скла, головне – не включати склоочисники в примерзлому стані. Оскільки не у всіх автомобілів є реле захисту в приводі двірників, а перегрів електромоторчика загрожує скороченням його життя.

малоймовірно, але все ж – якщо влітку ви кілька разів доливали в систему охолодження воду, суміш, що знаходиться в ній може замерзнути. І нехай для розриву блоку циліндрів перших морозів навряд чи "вистачить", кристалізована "каша" в радіаторі і помпі теж малокорисна. Поміряйте щільність антифризу напередодні холодів, а краще замініть його.

Майте на увазі: навіть якщо справжня зима ще не прийшла, морозний ранок разом з замерзлими вікнами може принести і легку ожеледь

може тріснути скляна пляшка з напоєм, забута в салоні або багажнику. Пролита при цьому рідина може зіпсувати оббивку. Тому ближче до кінця осені потрібно остаточно позбутися (на найближчі півроку) від звички тримати в салоні запас пиття в "склі".

Рекомендація Авто24

Навіть якщо ви живете на півдні країни і морозами поки не пахне, краще підготуватися до них завчасно. Тим більше, якщо користуєтеся конкретною машиною не щодня, а від випадку до випадку – адже мороз може нагрянути за вашої відсутності. І відразу приберіть з машини все мокре і пов'язане з водою – все це може примерзнути, тріснути, зіпсуватися і зіпсувати все навколо. Виняток – пластикові пляшки, які, однак, потрібно заповнювати не до самого верху.

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