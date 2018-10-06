Неприємний сезон все ближче: морози, вогкість, сіль, вода, опади всіх мастей по черзі і одночасно... Справність електрообладнання в таких умовах набуває особливого значення – адже більшість з нас їздить аж ніяк не на нових машинах. Що потрібно перевірити в машині у жовтні?

Електрообладнання – найбільш вразлива з систем автомобіля, і саме в зимових умовах їй дістається більше за інших. Власне, як дістається більше інших водієві, чий автомобіль увійшов в зиму із запущеними неполадками в електриці. Перш ніж видати вам список рекомендованих до виконання в жовтні перевірок, коротко поговоримо про суть зимових проблем з електрообладнанням.

Світлотехніка – перше, що потрібно перевірити в електроустаткуванні машини перед початком зими

Згідно з відомим сленговим висловом, електротехніка – це наука про погані контакти. В автомобілі, та ще й взимку, факторів, що погіршують контакт в з'єднаннях електричних ланцюгів, більш ніж достатньо. І саме поганий контакт провокує більшість відмов електрообладнання.

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Так що задача турботливого автовласника в осінній період – виявити місця, де “не контачить”, і якщо не усунути їх самостійно, то розібратися з ними за допомогою професійного електрика. Порушені контакти потрібно почистити, промити, піджати та інше – аж до заміни іржавих штекерів.

Фари

Увімкніть фари в темряві і оцініть, наскільки однакова їх яскравість у всіх режимах. Якщо лампи однакові і замінювалися в один і той же час, але світять по-різному, значить у ланцюзі більш тьмяної фари є втрати – в одному з роз'ємів порушений контакт.

Фара з помутнілим від часу пластиковим ковпаком (ліворуч) дає гірший світловий потік. Так само впливає на яскравість вік лампи

Це досить поширена несправність, і місце, де падає напруга, досить просто знайти. Звичайно ж, заразом перевірте, чи всі режими фар та інших вогнів включаються як годиться. Через те, що взимку темний період доби тривалий, подумайте про ефективність фар.

Вікове помутніння пластикового ковпака фари можна усунути професійним поліруванням

Майте на увазі, що старі лампи, які відпрацювали в машині кілька років, світять не так яскраво, як нові. Поліпшити світловий потік на старому автомобілі допоможе також полірування скла фар – проте лише якщо вони виготовлені з пластику.

Задні ліхтарі

Зробіть те ж саме з задніми ліхтарями. Через велику кількість в них ламп зі складною комунікацією іноді буває, що неполадки в ланцюзі однієї з них призводять до проблем іншої лампи. Водії називають це “світломузикою”: при натисканні гальма замість стоп-сигналу світиться габарит або, наприклад, замість поворотника моргає тьмяним світлом стоп-сигнал. Уважно відстежите характер проблеми, щоб потім розповісти про неї електрику на СТО. Якщо хочете спробувати вирішити питання самі, почніть із зачистки патронів ламп і всіх контактів в корпусі ліхтаря.

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Генератор

Аби перевірити в машині систему електрообладнання, при роботі двигуна на холостому ходу увімкніть по черзі кілька потужних споживачів. Звук роботи вентилятора обігрівача повинен бути рівним, без підвищення і зниження оборотів. Також і склоочисник – він повинен працювати рівномірно і не дуже повільно. Якщо ці пристрої працюють все-таки не так, як потрібно, це привід перевірити напругу, що видається генератором (мінімум 14,0 на холостих обертах). Хоча і самі електроприлади теж можуть бути "винні", перш за все через зношування електродвигуна їхнього приводу.

Акумулятор

Елементарний тест допоможе оцінити стан батареї, яку традиційно очікують нелегкі зимові випробування. Після того як машина постоїть із заглушеним двигуном кілька годин, поміряйте напругу на її клемах.

Найпростіший тест акумулятора – замір напруги після його нічного "відпочинку" – показує, наскільки справна батарея і чи правильно працює генератор з регулятором напруги

На справному зарядженому акумуляторі вольтметр повинен показати 12,6-13,2 в, і ніяк не нижче. Тривожним сигналом можна вважати, якщо після простою кілька днів стартер заводить двигун з важкістю, провертаючи колінвал повільно і неохоче: якщо це не поганий контакт на клемах АКБ, то швидше за все, це кінець ресурсу акумулятора.

Рекомендація Авто24

Якщо ви вчили фізику в середній школі, вам не варто боятися електрообладнання в машині. Ні, ми не пропонуємо вам відмовитися від послуг професійних електриків, але як мінімум найпростіші перевірки і заміни ламп можна зробити самому. Запам'ятайте всього лише два головних правила: потрібно забезпечити бездоганний контакт провідників там, де потрібно, і виключити контакт проводів між собою і “масою” там, де не потрібно. І те, і інше повинно бути зроблено надійно, з урахуванням того, що автомобіль рухається, його частини вібрують, піддаються впливу вологи, температур і реагентів.

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