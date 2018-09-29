Останні теплі деньки нинішнього року використовуйте, щоб захистити автомобіль від майбутніх негараздів. Простий спосіб, як зберегти кузов в несприятливий сезон, доступний кожному – поширені види загроз для лаку і фарби можуть бути попереджені за допомогою поліролі.

З чого починаються проблеми на лакофарбовому покритті автомобіля – точки корозії, роздутості фарби, відшарування лаку? Найчастіше – з невеликих випадкових пошкоджень покриття. Не кажучи вже про банальні ознаки старіння – потьмяніння, потертості, помутніння.

Також цікаво: Як підготувати авто допродажу в Україні

Лакофарбовому покриттю, якому довірено захищати кузов автомобіля із зовнішнього боку – всього-на-всього шар полімеру товщиною в кращому випадку 0,15 міліметри. Перші кілька років ця тонка плівка справляється з поставленим завданням, потім починається неминучий процес руйнування: тріщини, сколи, подряпини, глибокі потертості.

Замерзаючи на кузові, вода пошкоджує лак і фарбу в районі сколів і мікротріщин, збільшуючи їх, відкриваючи таким чином шлях корозії

Багато з цих "травм" покриття отримує взимку, коли проморожену машину б'є жорстким снігом заметіль, у відлигу грубим наждаком по ній сповзає крижана кірка, а на трасі шліфує піском і уламками льоду. Вода, замерзаючи в мікротріщинах, розриває краї і збільшує їх. Соляний розчин довершує справу: пробравшись через скол або тріщину в лаку і фарбі просто до металу, сіль тут же провокує корозію.

Наслідки всім відомі: спочатку машина втрачає колишній лиск, товарний вигляд і загальну ошатність, потім – руді цятки, а то й плями, потім – спучена фарба і наскрізні діри в металі. Методів боротьби існує маса, і легіони зварників вже сколотили не один мільйон статків на темі боротьби з корозією.

Також цікаво: Підготовка до зими: готуємо машину і себе

Щоб відтермінувати момент капітального ремонту кузова, потрібно захистити лакофарбове покриття від зимових негод. Дорогий варіант – нанесення шару тої чи іншої речовини з категорії “рідкого скла” (від 2000 – 3000 грн.), супердорогий – обклеювання найбільш вразливих місць або всієї машини захисною полімерною плівкою (від 6000 грн.). Але є ще народний спосіб – нанесення захисної поліролі, так званого твердого воску (від 150 грн.).

Воскові поліролі можуть бути з абразивом (для виправлення дефектів – подряпин, потертостей і т. п.), але в даному разі такий не потрібен

Поліролі продаються в кожному автомагазині і їх захисної дії зазвичай вистачає на всю зиму. А “рідке скло” працює майже рік. Заповнивши собою мікротріщини, відколи і подряпини, віск закриває волозі шлях до металу кузова. Зазначимо, що не завжди слово віск слід розуміти буквально – все-таки швидше за все це буде якийсь синтезований склад, але на ефективності його це не відображається.

Як це зробити

Перейнявшись питанням, як зберегти кузов від передчасного старіння, виберіть поліроль чи “рідке скло” без абразиву – відновлення покриття це інша тема, вам потрібно лише законсервувати дрібні пошкодження, залишивши на лаку надійний шар воску. Для орієнтиру: виробники “правильних” захисних поліролей часто заявляють про наявність у складі воску карнауби або тефлону.

Також цікаво: Підготовка до зими: зустрічаємо День бляхаря

Спосіб нанесення буде вказаний на упаковці, але ви повинні заздалегідь запастися парою-трійкою годин і великим клаптем товстої м'якої тканини – байки, фланелі і т. п. Також знадобиться майданчик з неяскравим сонцем або закритий бокс, машина не повинна бути гарячою, а температура повітря довкола неї – не нижче 10 градусів (точніше дивіться на упаковці). Машину потрібно помити і висушити.

Спочатку захисна воскова поліроль наноситься грубими мазками круговими рухами – і тільки на одну деталь

Зазвичай методика нанесення захисту така. Спочатку потрібно, використовуючи тампон, круговими рухами нанести на невеликий район кузова шар поліролі близько 0,3 - 0,5 мм. Потім, давши йому підсохнути, через 5-7 хвилин розтерти його м'якою тканиною – відполіроване місце отримає глянсовий блиск.

Після висихання протягом декількох хвилин поліроль потрібно розтерти чистою м'якою тканиною до появи на машині глянцю

До речі, і мити машину після воску доведеться рідше. Але це – лише попутний ефект, головне, що покриття не дасть солі і воді потрапляти до металу, руйнувати фарбу і провокувати корозію. Про те, що у вас все вийшло правильно, вам підкажуть великі краплі води, що без затримки скочуються по поверхні машини.

Також цікаво: Що слід зробити з машиною у вересні