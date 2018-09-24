Так, звичайно, поки тепло і не задощило, потрібно з'їздити разом з вашою улюбленицею на пікнік. Але ми про речі більш приземлені: перевірка деяких технічних нюансів машини напередодні приходу справжньої осені. Зробіть це, щоб машина не підвела.

Взагалі-то осінь - не найільш зла пора по відношенню до машини: спека спала, морози ще не дійшли, солі немає, наледі не шкрябають по дну ... Але на цьому тлі саме час підготуватися до справжніх неприємностей, які принесуть із собою пізня осінь, а за нею і зима.

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Рекомендації, які ми дамо тут, можна втілити в життя самому, а можна доручити професіоналам СТО - але для повної довіри вам краще самому знати повний список робіт.

Система опалення

Швидше за все, в нинішньому осінньо-зимовому сезоні вам вже доводилося включати пічку, хоча б на десяток хвилин. Щоб вона не підвела в справжні холоди, перевірте систему охолодження, яка взимку грає у створенні мікроклімату салону ключову роль.

Неправильно думати, що оскільки взимку мотору не так жарко, то і проблеми з системою охолодження (а значить, і опалення салону) будуть менш вірогідні. Перевірте для початку рівень антифризу

Рівень антифризу. Звичайно ж, контролювати його потрібно не раз на сезон, а хоча б раз на тиждень. Але якщо ви згадаєте, що протягом літа доводилося доливати його кілька разів, значить, потрібно шукати місце витоку - інакше в холодну пору вся охолоджуюча рідина може піти на асфальт просто за одну ніч.

Опалювач. Виберіть свіжий вересневий ранок і включіть обігрівач на повну потужність: потрібно переконатися, що з дефлекторів йде дуже гарячий і потужний потік повітря. Якщо повітря не гаряче, а тепле, або його потік слабкий, доведеться ревізувати вентилятор або розбиратися з теплообмінником опалювача – він може забитися сміттям ззовні або окислами антифризу зсередини.

Видимість

Ось чого дійсно треба остерігатись в холодний сезон, так це проблем з видимістю. Щоб і вам все було видно добре, і ви самі були помітні на дорозі, потрібно перевірити відповідне обладнання автомобіля.

Щітки склоочисників - це дуже серйозно. Від їхнього стану залежить, чи встигнуте ви вчасно помітити небезпеку на дорозі

Двірники. Деякі автомобілісти змінюють щітки склоочисників щорічно, і в цьому безумовно є сенс. У всякому разі, ваші двірники не повинні залишати смуги і плями води на склі, скрипіти і погрожувати склу виступаючими елементами каркасу. Справа в тому, що за час літньої спеки гума могла постаріти від ультрафіолету сонячних променів і втратити частину своїх властивостей.

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Фари. Влітку, можливо, ви мало користувалися зовнішнім освітленням і могли не помітити, що якийсь із світлових приладів вийшов з ладу. Проте в осінньо-зимовий період світловий день короткий, і світлотехніка буде більш затребувана. Тому переконайтеся, що всі лампи включаються, коли це потрібно. До слова, причиною відмови може бути не просто лампа, що перегоріла, але і окислення контактів - як її самої, так і в роз'ємах проводки.

Обігрівач заднього скла часто пошкоджується, в результаті - відсутність видимості назад і ймовірність наїхати на людину або перешкоду

Підгрів скла. Важливий фактор хорошою оглядовості - чисте заднє скло. Але його підігрів у багатьох машин досить примхливий, він відмовляється розплавляти лід і прибирати вологу зі скла через обрив струмопровідних ниток або перегоряння запобіжника. Розберіться з ним заздалегідь.

Колеса

Саме вони, круглі, пружні і такі недешеві, забезпечують і плавне кочення автомобіля по нерівностях, і зчеплення з дорогою, і найголовніше - його керованість в будь-яку погоду. Проблеми з шинами нам виявити найлегше, тому потрібно уважно оглянути їх.

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Протектор. Осінь зазвичай щедра на дощі, а на мокрій дорозі вимоги до шин особливо суворі. Чим менше глибина протектора, тим раніше настає аквапланування: перевірте, чи не стерлися ваші шини за літо до небезпечної межі. ПДР називають цифру 1,6 мм, але це справді граничне значення.

Шини з більш глибоким протектором краще видавлюють воду із зони контакту з асфальтом і надійніше тримаются дороги

Тиск. Згадайте, чи не занадто часто влітку вам доводилося підкачувати якесь із коліс - якщо так, то значить, десь в покришці засів цвях або щось подібне. Тобто, на вас чекають на шиномонтажі.

Зимові шини. Вересень-жовтень - саме час подумати про зимову гуму. Якщо у вас вже є зимовий комплект, переконайтеся в його придатності, якщо стара «зима» вже полисіла або має «грижі», займіться підбором нової. Вибір шин для більшості автомобілів просто величезний, тому займіться цією справою не поспішаючи

Рекомендация Авто24

Розбираючись, що потрібно зробити з машиною у вересні, зрозумійте головне: потрібно виявити ті дрібні неполадки і сліди зносу, які накопичилися за активний літній сезон. Звичайно, більшість з них будуть усунені під час найближчого планового ТО, але з іншого боку, буде дуже неприємно, якщо якийсь «косяк» вилізе в несприятливих умовах зимової дороги.

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