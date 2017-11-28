Склоочисники – наші вірні союзники в боротьбі з лютим ворогом автомобіліста – поганою видимістю. Як вибрати та купити двірники на авто, щоб вони ефективно працювали в найсуворішу зиму?

Перш, ніж купити двірники на авто, потрібно знати, що критеріїв підбору є кілька. Є ті, яких потрібно дотриматись неодмінно, а є так би мовити опціональні, між якими водій може вибирати згідно своїх можливостей, потребах і перевагах.

Кріплення і розміри

До кріплень вимога одна: фіксатор двірника має жорстко сидіти на повідку. Від цього багато в чому залежить правильність роботи щітки, її довговічність і цілісність скла. Взагалі-то типів кріплень на сьогодні існує не менше дванадцяти. Так вже вирішили автовиробники, коли відмовились від стандартних засувок зі сталевими пружинами.

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Але авторитетні виробники aftermarket швидко знайшли вихід – вони почали комплектувати кожну модель склоочисників набором пластикових перехідників-адаптерів. Таким чином, кожна модель щіток виявилася практично універсальною. Але якщо ви вирішите купити двірники на авто в офіційного дилера вашого автомобіля, то швидше за все за кріпленнями вони будуть призначені виключно для даної машини.



Багато моделей щіток комплектуються адаптерами-перехідниками під повідки різних автівок.

Що стосується розмірів, то потрібно дотримуватися оригінального формату – навіть якщо геометрія скла і повідків дозволяє використовувати збільшені щітки. Бажання використовувати великі щітки, щоб збільшити площу очищуваного скла, цілком зрозуміле, але тут є і зворотна сторона. Більш довгий двірник створює більший опір приводу, а це може призвести до його передчасного зношування або як мінімум – більш повільного руху щіток по склу в особливо складних умовах: в мокрий сніг, при наявності бруду на склі, при малій кількості вологи.

Будова каркасу

Основа двірника – каркас, в класичному варіанті він складений металевий, в нових конструкціях – пластиковий або взагалі відсутній...

Каркасні двірники – це звичайні, звичні всім конструкції. Їх складений каркас зібраний з декількох коромисел, які, гойдаючись на осях, забезпечують постійне щільне прилягання гумової вії до скла, незалежно від того, якої кривизни скло в даний момент під нею знаходиться.



Класичні каркасні двірники як і раніше залишаються найпопулярнішими, оскільки звичні для більшості автомобілістів і доступні за ціною.

Така конструкція потрібна на автомобілях з сильно вигнутим склом, на якому класичні каркасні двірники працюють краще за інші. Їх недоліки – розхитування шарнірів коромисел внаслідок зносу, через що двірник починає лягати на бік при кожному ході, а це повністю порушує умови роботи гумових лез склоочисника.



Шарніри коромисел – слабке місце каркасних щіток. Вони з часом розхитуються і боятся заледеніння зимою.

Ще один суто зимовий недолік – обмерзання шарнірів під час опадів при близьконульових температурах. Через це щітка перестає щільно прилягати до скла, і воно не очищається. Менш схильні до такої халепи каркасні двірники з пластиковими шарнірами. Для кращої роботи на високих швидкостях, коли повітряний потік намагається відірвати щітку від скла, каркасні двірники іноді комплектують аеродинамічним елементом – спойлером.



Щоб склоочисники не відривало від скла потоком повітря на високій швидкості, деякі моделі оснащують спойлером-антикрилом.

Безкаркасні двірники насправді каркас все-таки мають, тільки він спрощений до однієї пружної пластини, яка вбудована прямо в гумове лезо.



Безкаркасні двірники підходять перш за все для автомобілів зі склом невеликої кривизни. Зате вони менш страждають від заледеніння.

Зовнішня поверхня безкаркасної щітки зазвичай відформована як аеродинамічний елемент, через який повітряний потік притискає двірник до скла на високій швидкості – для більш ефективної роботи. У таких двірників зношується лише гумка, ще одна важлива перевага – обмерзання менше впливає на якість очищення скла, оскільки роботі війок заважає тільки лід, який набивається в їх бічні щілини. Але вибираючи двірники на авто, не варто вважати такі склоочисники зимовими. Хоча незаперечний факт: у деяких погодних умовах вони працюють краще звичайних за каркасні.

Також завдяки меншій висоті і "монолітній" конструкції безкаркасні щітки менш схильні до вібрацій, які ми сприймаємо як скрип. Істотний мінус – безкаркасні склоочисники підходять тільки для відносно плоских стекол, оскільки не можуть згинатися під малим радіусом; втім, мало яке авто в наш час має гнуте лобове скло. Крім того, такі двірники дорожчі за звичайні.

Гібридний каркас

По суті це каркасна конструкція, але повністю з пластику. Такий тип має кращу аеродинаміку, менш схильний до вібрацій, розхитування і обмерзання, але мало придатний для скла великої кривизни. За експлуатаційними характеристиками ці щітки ближче до безкаркасних, але краще притискаються до скла, особливо якщо воно не зовсім пласке.

Зимові двірники



Зимові двірники завдяки захисним чохлам не бояться жодної негоди.

Досить рідкісний на сьогоднішній день тип двірників, головне достоїнство яких – повна захищеність від обмерзання. Конструктивно це зазвичай каркасні щітки, але повністю закриті м'яким гумовим чохлом. Ним вкриті навіть гумові вії, тож їх обмерзання з усіх боків виключено, тому ці склоочисники є справді всепогодними.

Війки (гумки)

Вибираючи двірники на авто, мало хто відштовхується від типу війок (гумок), оскільки якісні склоочисники зазвичай укомплектовані оптимальним варіантом гумових лез. Складність цієї деталі в тому, що з одного боку, гумка повинна бути достатньо еластичною, щоб легко змінювати свій кут нахилу під час кожного ходу щітки, а з іншого – досить міцною, щоб гострі робочі кромки не стиралися надто швидко.

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Деякі виробники використовують для вій двірників складну гумову стрічку (торгівельне найменування Twin) – з м'якою основою і більш жорсткою робочою частиною, що безпосередньо контактує зі склом.

Ще одне більш дешеве рішення – введення в склад гуми силіки для підвищення еластичності. Варто зазначити, що крім потрібної форми і м'якості, вії повинні мати досить слизьку поверхню робочої частини. Для легкого та безшумного ковзання її іноді покривають шаром графіту – на жаль, не дуже довговічним.

Залишається додати, що купувати двірники для авто краще в перевірених торгових точках або, скажімо, в спеціалізованих інтернет-магазинах – тут можуть компетентно відповісти на всі питання і запропонують двірники гарантовано високої якості.

Нагадаємо, що настав час змінити шини на зимові.