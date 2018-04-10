Як підготувати автомобіль до продажу, щоб отримати за нього бажані гроші, але при тому не обманювати покупця? Є кілька перевірених секретів на цю тему.

Як підготувати автомобіль до продажу в Україні, якщо ти не професійний посередник, а пересічний користувач, який вирішив оновити сімейний транспорт? Потрібно підкреслити в своїй машині все хороше, щоб залишити про неї позитивне враження - нехай навіть у неї чимало недоліків.

Втім, деякі з дрібних дефектів є сенс усунути. Уміння продавця полягає в тому, щоб не витратити на передпродажну підготовку грошей більше, ніж вона дозволить заробити.

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Якщо перед продажем авто ви витратили помітні гроші на ремонт певної системи, не соромтеся розповісти про це покупцеві

Готуємо авто до продажу зовні

Багато вирішують дрібниці, які і старять автомобіль, формуючи образ старої, зношеної техніки.

- Підфарбуйте подряпини і відколи на фарбі - своїми силами, за допомогою зубочистки чи тонкого пензлика. Нехай вийде неідеально, але з відстані вигляд помітно покращиться, плюс таким чином ви продемонструєте покупцеві турботу про машину.

- Вирівняти всі деталі зовнішнього оздоблення - молдинги, накладки, шильдики. Ніщо так не старить машину, як перекошені частини облицювання.

- Замініть пошкоджені скла світлотехніки - тріснуті, розбиті, вицвілі. Підійдуть навіть ненові плафони, головне, щоб вони не виглядали старими.

- Натріть кузов поліролью, щоб повернути фарбі колишній блиск.

Будь-які пошкодження на кузові погіршують сприйняття машини, тому радимо “точечно” підфарбувати зколи фарби та наполірувати кузов.



Як підготувати до продажу салон авто

Є два напрямки, які допоможуть омолодити інтер'єр: матеріали оздоблювання та дрібні деталі, навіть незначні, другорядні.

- Відновіть всі втрачені деталі - ручки, кнопки, вимикачі, прикурювач, пластикові пістони. Це обійдеться недорого, але прибравши зяючі дірки, наприклад, на торпедо, ви “скинете” машині відразу років п'ять-сім.

- Увага до дрібниць важлива не тільки в обробці, але і в механізмах і сервоприводах інтер'єру. Покупцеві, який прийде вибрати вашу машину, буде дуже неприємно дізнатися, що в ній не працює стільки речей: стельовий плафон, підсвічування одного з приладів, динамік аудіосистеми, антена, електропривід скла... Займіться цим питанням, часто його рішення обходиться зовсім недорого.

Обов’язково зробіть генерально прибирання у салоні та багажнику. Також прийміть з інтер’єру всі “поліпшення” – звичайно, якщо це не дійсно корисні додаткові прилади.

- Зробіть в салоні і багажнику генеральне прибирання. Вимийте весь пластик, пропилесосьте тканину сидінь, дверних карт і стелі. У багатьох випадках це поверне інтер’єові первинний вигляд, при гіршому розкладі - зніме відразливе враження від запущеного салону.

- Хімчистка - це ефективно, проте недешево. Але локальні забруднення сидінь можна усунути спеціальними аерозольними засобами.

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- Будьте обережні з поліролями для пластику: деякі з них надають деталям нереально блискучий, “жирний” вид. На “рідні” деталі більше схожі ті, які не лисніють, а мають матову поверхню з рівним відблиском.

- Запах! Цей фактор негативно впливає на сприйняття автомобіля стороннім спостерігачем, причому найчастіше - підсвідомо. Провітрюйте машину, вдавайтеся до послуг автохімії, робіть що хочете, але машину з погано пахне салоном за адекватні гроші не продати.

Перевіряємо справність силового агрегату

Не можна перестаратися з двигуном: якщо на старій машині він ідеально чистий - це дуже підозріло. Тому не поспішайте мити мотор, краще усувайте інші, більш важливі дефекти.

- Треба усунути течі шлангів і трубок.

- Гумові та пластикові деталі потрібно ретельно очистити, можливо, зі спеціальними препаратами - це дійсно прикрашає підкапотний простір.

- Відновіть рівні рідин в усіх бачках. Рівень нижче мінімальної позначки дуже негативно сприймається покупцем.

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- Важіль коробки передач не повинен “бовтатися”, це відразу викликає асоціації з “убитим” автомобілем.

- Якщо трансмісія подає деякі негативні симптоми, не намагайтеся маскувати їх, а навпаки - постарайтеся усунути. Звісно, “капіталити” коробку передач - це явний перебір, але замінити рвані “гофри” ШРУСів і хрестовини карданів, що давно клацають, варто: це відносно недорого, зате знімає багато питань при бесіді з покупцем.

Серйозні ремонти ходової частини перед продажем недорогого авто навряд чи мають сенс. Проте дрібні та небезпечні недоліки треба усунути.

Робимо ходову частину

Старих машин з абсолютно справної підвіскою в наш час не буває, плюс до того ж ремонт ходової часто досить дорогий. Тому перед продажем усувайте в першу чергу ті несправності, які загрожують безпеці або надто вже дошкуляють дискомфортом.

- Розберіться, що скрипить і стукає під днищем: можливо, досить буде поміняти лише пару копійчаних гумок і змастити великим шприцом кульову опору.

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- Шини. Нехай вони будуть не новими, але і не лисими. Більш того, саме шини викликають часом виляння машини на ходу або підкидання її на рівній дорозі. Щоб покупець не грішив на вашу підвіску, простежте за гумою. Можливо, є сенс придбати на ринку шини, що вже були в експлуатації.

- Багатьох покупців лякають будь-які незрозумілі симптоми в гальмах і рульовому управлінні. Факт, вирішувати проблеми цих систем на машині, що продається, часто нерентабельно, але постарайтеся, щоб гальма хоча б не скреготали і брали рівно, а кермо не “люфтило” надміру.

Важлива умова при продажу автомобіля: нікого не обманюйте. Це недобре з точки зору моралі, та й закон буде на боці обдуреного покупця.

Коротше кажучи, якщо ви розібралися, як підготувати автомобіль до продажу в Україні, щоб отримати за нього більш-менш адекватну суму, значить, ви не втратите ваших грошей - але і не будете обманювати покупців. Тож успіху!

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