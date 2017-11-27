Якась особлива підготовка до зими при теперішньому рівні автомобільної техніки необов'язкова, але вельми бажана – якщо ви не хочете вирішувати якісь проблеми прямо на засніженій дорозі, в мороз, за десяток кілометрів від житла.

Будь-який досвідчений автомобіліст підтвердить: в зимовий час ймовірність якихось проблем вище в рази, навіть якщо ваш автомобіль — тільки вчора з автосалону. Але більшість зимових труднощів передбачувані. Уникнути їх допоможе елементарна підготовка до зими — як автомобіля, так водія.

1. Правильні шини

Про те, що вони повинні бути зимовими, ми навіть не говоримо — це само собою зрозуміло. Але не всі знають, що "зима" буває двох видів — так званого європейського типу, і скандинавського (ще говорять — арктичні, нордичні). Європейські більше підходять для їзди по вкоченому снігу, мокрій сніговій каші, мокрому асфальту, калюжах і іншим проявам теплої міської зими. Скандинавські шини краще працюють на глибокому снігу і на льоду в сильні морози.

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Потрібно правильно оцінити умови, в яких найчастіше буде їздити ваша машина грядущої зими. Наприклад, якщо це заміські дороги або недоглянуті міські вулиці в північній частині країни, то краще купувати шини скандинавського типу. І ще — якщо зимові шини відпрацювали більше 3-4 сезонів, їх краще замінити — вони вже втратили більшу частину ефективності.

2. Акумулятор

Акумулятор при постійній експлуатації в місті бажано періодично заряджати від стаціонарної "зарядки".

Одна з причин, через яку машина погано заводиться в холоді — посаджений або постарілий акумулятор. Зазвичай, встановивши нову АКБ, ми вважаємо, що ніяких проблем вона не повинна приносити як мінімум два-три роки — і буваємо неправі. Оскільки взимку в міських умовах експлуатації батарея зазвичай не заряджається належним чином.

Справа в тому, що взимку в електромережі автомобіля через великої кількості споживачів часто має місце негативний баланс енергії. В результаті через хронічне недозаряджання акумулятор морозним ранком не може провернути стартером завмерлий двигун. Рецепт нескладний — в коротких поїздках по можливості уникати одночасної роботи обігрівачів сидінь і вікон, вентилятора обігрівача, склоочисників, противотуманок, гучної музики. В ідеалі рекомендується заряджати АКБ раз в місяць від стаціонарного джерела струму.



3. Назрілі проблеми

Напередодні серйозних холодів варто перевірити свічки (і розжарювання, і запалювання), оскільки в морози вимоги до них істотно зростають.