Якась особлива підготовка до зими при теперішньому рівні автомобільної техніки необов'язкова, але вельми бажана – якщо ви не хочете вирішувати якісь проблеми прямо на засніженій дорозі, в мороз, за десяток кілометрів від житла.
Будь-який досвідчений автомобіліст підтвердить: в зимовий час ймовірність якихось проблем вище в рази, навіть якщо ваш автомобіль — тільки вчора з автосалону. Але більшість зимових труднощів передбачувані. Уникнути їх допоможе елементарна підготовка до зими — як автомобіля, так водія.
1. Правильні шини
Про те, що вони повинні бути зимовими, ми навіть не говоримо — це само собою зрозуміло. Але не всі знають, що "зима" буває двох видів — так званого європейського типу, і скандинавського (ще говорять — арктичні, нордичні). Європейські більше підходять для їзди по вкоченому снігу, мокрій сніговій каші, мокрому асфальту, калюжах і іншим проявам теплої міської зими. Скандинавські шини краще працюють на глибокому снігу і на льоду в сильні морози.
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Потрібно правильно оцінити умови, в яких найчастіше буде їздити ваша машина грядущої зими. Наприклад, якщо це заміські дороги або недоглянуті міські вулиці в північній частині країни, то краще купувати шини скандинавського типу. І ще — якщо зимові шини відпрацювали більше 3-4 сезонів, їх краще замінити — вони вже втратили більшу частину ефективності.
2. Акумулятор
Акумулятор при постійній експлуатації в місті бажано періодично заряджати від стаціонарної "зарядки".
Одна з причин, через яку машина погано заводиться в холоді — посаджений або постарілий акумулятор. Зазвичай, встановивши нову АКБ, ми вважаємо, що ніяких проблем вона не повинна приносити як мінімум два-три роки — і буваємо неправі. Оскільки взимку в міських умовах експлуатації батарея зазвичай не заряджається належним чином.
Справа в тому, що взимку в електромережі автомобіля через великої кількості споживачів часто має місце негативний баланс енергії. В результаті через хронічне недозаряджання акумулятор морозним ранком не може провернути стартером завмерлий двигун. Рецепт нескладний — в коротких поїздках по можливості уникати одночасної роботи обігрівачів сидінь і вікон, вентилятора обігрівача, склоочисників, противотуманок, гучної музики. В ідеалі рекомендується заряджати АКБ раз в місяць від стаціонарного джерела струму.
3. Назрілі проблеми
Правильна підготовка до зими повинна включати в себе візит на СТО. Напередодні зими потрібно усунути всі натяки на несправності, з якими ви, можливо, успішно їздили влітку: потіють антифризом патрубки системи охолодження, пропускають іскру свічки, задубілі високовольтні дроти і свічкові наконечники, заїдає ручник, свистячі приводні ремені і т.п. В умовах значних перепадів температури ці малопомітні «косяки» перетворяться в серйозні проблеми — аж до зупинки автомобіля в найвідповідальніших момент.
4. Склоочисники
Добра оглядовість взимку важлива як ніколи, адже виправити свою помилку на слизькій поверхні водієві набагато важче — ні загальмувати різко, ні кермом вильнути на швидкості. Тому переконайтеся, що ваші двірники в порядку: не залишають на мокрому склі смуг і неочищених зон.
У зимовий час краще за інших працюють безкаркасні склоочисники, оскільки у них немає шарнірів, які забиваються льодом. Спеціальні зимові двірники в чохлах на жаль зустрічаються в продажі все рідше.
5. Система охолодження
Придивіться до роботи системи охолодження: чи досягає двигун робочої температури, чи не перегрівається, чи не падає рівень антифризу. Після прогріву двигуна обігрівач салону повинен давати завжди рівне тепло, термометр – залишатися на певній позначці без істотних коливань. "Втомлений" термостат, пересохлі патрубки, тріснутий радіатор, повітряні пробки в радіаторах і шлангах – всі ці "дрібниці" в морозну погоду перетворяться у великі проблеми. Якщо охолоджуючій рідині більше трьох-п'яти років (точніше вам скаже керівництво з експлуатації авто), її потрібно замінити.
6. Просушити салон
Багато автомобілів з настанням холодів починають "потіти" — будь-яка поїздка починається з боротьби з запотіванням скла. Щоб не витрачати на неї час, з осені добре просушіть і провітріть салон. Заодно переконайтеся, що всі килимки, як знімні, так і закріплені до кузова, сухі. Перевірте, щоб в затишних куточках інтер'єру і багажника не завалялося сире ганчір'я, мокрі після дощу речі — плед, одяг, взуття. Якщо автомобіль комплектується салонним повітряним фільтром, перевірте, чи не час його міняти, оскільки він може стати причиною запотівання вікон.
7. Ущільнювачі
Один з найсуворіших жартів матінки-зими — примерзлі намертво двері. Це трапляється після морозної ночі, якій передував дощовий день — нагодовані водою пористі ущільнювачі міцно примерзають до металу дверних прорізів. Відірвані з "м'ясом" ущільнювачі і відламані ручки — такий буває підсумок боротьби з примерзанням.
Продумана підготовка до зими допоможе уникнути подібного ходу подій. Заздалегідь намажте гумову окантовку дверей і кришки багажного відсіку спеціальним засобом (силіконовою змазкою). Якщо такого препарату під рукою немає, натріть ущільнювачі звичайним милом — одного "підходу" вистачає на півзими.
Нагадаємо, що відомий автогонщик дав поради, як їздити в дощ.