Нам этого никак не хочется, но это обязательно случится: однажды утром мы выйдем из дому и увидим на своих машинах иней. Если мороз придет неожиданно, он принесет с собой кому мелкие пакости, а кому и серьезные неприятности. Осталось всего несколько дней на подготовку.

Летнее мышление еще сидит в нас, тем более что днем вовсю светит солнышко и думать о холодах не хочется. Да и чем, казалось бы, может навредит нам отрицательная температура? Попробуем перечислить для вас список угроз, а вы тем временем сами вспомните события минувшего лета – не было ли чего-то такого, от чего нужно избавиться накануне холодов.

Осень она такая: любой ненастный день может за ночь превратиться в морозное утро. И тогда вся вода превратится в лед – хотя бы на время

Что может замерзнуть?

Сам по себе автомобиль в исходном виде мороза не боится (конечно, если речь не идет о ретротехнике середины прошлого века), но если бы все наши машины были так безупречны, какими их задумали конструкторы и какими они сошли с заводского конвейера! Годы эксплуатации накладывают свой отпечаток и вносят коррективы в техническое состояние подвижного состава.

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Да и владельцы зачастую – по бедности или по нерадивости – еще глубже загоняют свою подуставшую «ласточку» в зону риска. Прежде всего нужно опасаться замерзания жидкостей, поскольку они, расширяясь, могут что-то разрушить. Одним словом, если мороз ударит неожиданно, то в ночующей на улице машине:

может замерзнуть летняя омывающая жидкость. Чаще всего, серьезных последствий не будет, но у некоторых машин попытка включить замерзший омыватель приводит к поломке насоса. Чтобы растопить жидкость в бачке, придется искать теплый бокс или как-то отогревать бачок ”персонально” (там, где он доступен). Так что лучшее заранее заменить “омывайку” или разбавить ее низкотемпературным концентратом.

Если воздух в салоне по какой-то причине влажный (например, вода под кориками), морозным утром окна в машине покроются ледком

ни с того ни с сего спустит колесо. Если в шине было какое-то слабое место – застрявший гвоздь, коррозия в месте посадки покрышки на диск, отрывающийся сосок – то из-за отвердения резины на морозе микроскопическая утечка воздуха превратится в существенную.

по этой же причине может открыться течь тормозной или охлаждающей жидкости. Мороз – отличный индикатор для любого слабого звена в системах, где требуется герметичность, поэтому в первое морозное утро откройте капот и проверьте уровни рабочих жидкостей.

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примерзнут намоченные вчерашним дождем уплотнители дверей. Оторвать их иногда можно только “с мясом” или с ручкой, поэтому не прилагайте сверхусилий, а попробуйте зайти в машину через другую дверь. Лучше всего заблаговременно смазать уплотнители специальной смазкой или (за неимением оной) обычным мылом.

примерзнут мокрые дворники. Они оттают сами после прогрева салона и лобового стекла, главное – не включать стеклоочистители в примерзшем состоянии. Поскольку не у всех автомобилей есть реле защиты в приводе дворников, а перегрев электромоторчика грозит сокращением его жизни.

маловероятно, но все же – если летом вы несколько раз доливали в систему охлаждения воду, находящаяся в ней смесь может замерзнуть. И пусть для разрыва блока цилиндров первых морозов вряд ли “хватит”, кристаллизированная “каша” в радиаторе и помпе тоже малополезна. Померяйте плотность антифриза накануне холодов, а лучше замените его.

Имейте в виду: даже если настоящая зима еще не пришла, морозное утро вместе с замерзшими окнами может принести и легкий гололед

может лопнуть стеклянная бутылка с напитком, забытая в салоне или багажнике. Пролившаяся при этом жидкость может испортить обивку. Поэтому ближе к концу осени нужно окончательно избавится (на ближайшие полгода) от привычки держать в салоне запас питья в “стекле”.

Рекомендация Авто24

Даже если вы живете на юге страны и морозами пока не пахнет, лучше подготовиться к ним заблаговременно. Тем более, если пользуетесь конкретной машиной не ежедневно, а от случая к случаю – ведь мороз может нагрянуть в ваше отсутствие. И сразу уберите из машины все мокрое и связанное с водой – все это может примерзнуть, лопнуть, испортиться и испортить все вокруг. Исключение – пластиковые бутылки, которые, однако, нужно заполнять не доверху.

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