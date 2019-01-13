У заметіль на заміській дорозі легко засісти і на крутому позашляховику, і на звичайному легковику. І тоді доводиться припиняти боротьбу із заметами і викликати допомогу. А куди телефонувати, щоб викликати рятувальників?

Викликати допомогу рятувальників або дорожників потрібно в тому випадку, якщо дорога стала непроїзною на ділянці великої протяжності, притому для всіх водіїв. Адже якщо ви засіли у випадковому заметі, короткому поперечному заметі або на узбіччі, простіше і швидше буде попросити витягнути вас водія проїжджаючого позашляховика або потужної вантажівки.



Якщо машина застрягла в снігу через невдалий маневр, то навряд чи є сенс викликати рятувальників, простіше звернутися до проїжджаючих водіїв.

Викликаючи рятувальників, якщо застрягли в заметіль, потрібно чітко заявити місце, де ви зупинилися, постарайтеся “прив'язатися” до якогось орієнтиру: найближчого населеного пункту, АЗС, кілометрового стовпа, пагорба, лісу і т.п. Можливо, для цього доведеться скористатися навігатором автомобіля або картографічною програмою в смартфоні.

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Краще буде, якщо ви зупинитеся для очікування допомоги близько групи інших застряглих автомобілів, і виклик буде здійснюватися від імені великого числа людей. Вибираючи місце для “паркування”, вивчіть прилеглу місцевість, наприклад, зверніть увагу, чи є попереду вашої групи інші застряглі машини. Якщо так, то це означає, що дорога і далі заметена і вам немає сенсу продовжувати рух.

Вітер на відкритій місцевості легко намітає замети, перед якими пасує і серйозна техніка. Не будьте занадто самовпевнені за кермом, навіть якщо у вас позашляховик.

Також при виборі місця для очікування допомоги врахуйте наявність покриття мобільного зв'язку. Телефон вам може знадобитися під час очікування.

До речі, з новинних сайтів і соцмереж можна отримати уявлення про загальну картину на даній трасі, ця інформація теж може вам стати в нагоді.

Служба порятунку (пожежні) можуть повідомити вам про найближчий пункт обігріву, які іноді влаштовують для замерзаючих мандрівників в населених пунктах; зазвичай це місцева школа або клуб. Але без вагомої причини і рекомендації від рятувальників не поспішайте залишати автомобіль – він ваше найдоступніше надійне укриття.

Звичайно, якщо ви застрягли десь на віддаленій дорозі, може виявитися простіше збігати за трактором в найближче село. Але тільки якщо погода дозволяє.

Рекомендація Авто24

Якщо ви розумієте, що ситуація ваша досить серйозна і своїми силами вам ніяк не вибратись, постарайтеся продублювати ваш виклик рятувальникам – наприклад, через рідних або інших водіїв, що потрапили в біду разом з вами. Потрібно твердо переконатися, що виклик прийнятий і до вас дійсно їде допомога. Тільки в такому випадку можна спокійно чекати прибуття снігоочисної техніки або спеціального транспорту, який вивезе вас на “велику землю”.

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Номери телефонів, за якими можна звертатися за допомогою, якщо застрягли на зимовій дорозі. Телефонувати можна в будь-який час доби.

Рятувальна служба 102, поліція 102, медична допомога 103.

Аналітично-диспетчерська група Укравтодору: +380 (44) 287 11 40, [email protected]

Вінницька область – +380 (432) 67 01 92

Волинська область – +380 (332) 78 54 69, +380 (332) 25 01 92

Донецька область – +380 (62) 352 22 55, моб. +380 (095) 152 53 04

Дніпропетровська область – +380 (56) 234 16 84, +380 (56) 246 94 10, моб. +380 (96) 874 47 30, +380 (66) 682 58 90

Житомирська область – +380 (41) 2 47 05 34 і 47 05 35

Закарпатська область – +380 (31) 264 30 49

Запорізька область – +380 (61) 787 64 30, +380 (061) 787-54-35

Івано-Франківська область – +380 (34) 254 93 03

Київська область – +380 (44) 200 04 70

Кіровоградська область – +380 (52) 237 90 57

Луганська область – +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49

Львівська область – +380 (32) 263 03 69, +380 (67) 370 80 67

Миколаївська область – +380 (51) 256 41 16, +380 (67) 512 65 41

Одеська область – +380 (48) 778 24 07, +380 (48) 778 25 97, +380 (95) 279 39 58, +380 (93) 404 28 47, +380 (98) 041 30 04, +38 050 417 17 50

Полтавська область – +380 (532) 22 16 04 +380 (50) 409 80 01

Рівненська область – +380 (36) 226 46 10, +380 (36) 226 46 60

Сумська область – +380 (542) 700281, +380 (50) 307 56 92

Тернопільська область – +380 (35) 252 65 32

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