В метель на загородной дороге легко засесть и на крутом внедорожнике, и на обычной легковушке. И тогда приходится прекращать борьбу с сугробами и вызывать помощь. А куда звонить, чтобы вызвать спасателей?

Вызывать помощь спасателей или дорожников следует в том случае, если дорога стала непроездной на участке большой протяженности, притом для всех водителей. Ведь если вы засели в случайном сугробе, коротком поперечном замете или на обочине, проще и скорее будет попросить вытащить вас водителя проезжающего внедорожника или мощного грузовика.

Если машина застряла в снегу из-за неудачного маневра, то вряд ли есть смысл вызывать спасателей, проще обратиться к проезжающим водителям.

Вызывая спасателей, если застряли в метель, нужно четко заявить место, где вы остановились, постарайтесь «привязаться» к какому-то ориентиру: недалекому населенному пункту, АЗС, километровому столбу, холму, лесу и т.п. Возможно, для этого придется воспользоваться навигатором автомобиля или картографической программой в смартфоне.

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Лучше во всех смыслах будет, если вы остановитесь для ожидания помощи около группы других застрявших автомобилей, и вызов будет осуществляться от имени большого числа людей. Выбирая место для «парковки», изучите прилегающую местность, например, обратите внимание, есть ли впереди вашей группы другие застрявшие машины. Если да, то это значит, что дорога и дальше заметена и вам нет смысла продолжать движение.

Ветер на открытой местности легко наметает сугробы, перед которыми пасует и серьезная техника. Не будьте слишком самоуверены за рулем, даже если у вас внедорожник.

Также при выборе места для ожидания помощи учтите наличие покрытия мобильной связи. Телефон вам может понадобиться во время ожидания.

Кстати, из новостных сайтов и соцсетей можно получить представление об общей картине на данной трассе, эта информация тоже может вам пригодиться.

Служба спасения (пожарные) могут сообщить вам о ближайшем пункте обогрева, которые иногда устраивают для замерзающих путешественниках в населенных пунктах; обычно это местная школа или клуб. Но без веской причины и рекомендации от спасателей не спешите оставлять автомобиль – он ваше самое доступное и надежное укрытие.

Конечно, если вы застряли где-то на проселочной дороге, может оказаться проще сбегать за трактором в ближайшее село. Но только если погода позволяет.

Рекомендация Авто24

Если вы понимаете, что ситуация ваша достаточно серьезна и своими силами вам никак не выбраться, постарайтесь продублировать ваш вызов спасателям – например, через родных или других водителей, попавших в беду вместе с вами. Нужно твердо убедиться, что вызов принят и к вам действительно едет помощь. Только в таком случае можно спокойно ждать прибытия снегоочистительной техники или специального транспорта, который вывезет вас на «большую землю».

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Номера телефонов, по которым можно обращаться за помощью, если застряли на зимней дороге. Звонить можно в любое время суток.

Служба спасения – 101, полиция 102, медицинская помощь 103.

Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора: +380 (44) 287 11 40, [email protected]

Винницкая область – +380 (432) 67 01 92

Волынская область – +380 (332) 78 54 69, +380 (332) 25 01 92

Донецкая область – +380 (62) 352 22 55, моб. +380 (095) 152 53 04

Днепропетровская область – +380 (56) 234 16 84, +380 (56) 246 94 10, моб. +380 (96) 874 47 30, +380 (66) 682 58 90

Житомирская область – +380 (41) 2 47 05 34 и 47 05 35

Закарпатская область – +380 (31) 264 30 49

Запорожская область – +380 (61) 787 64 30, +380 (061) 787-54-35

Ивано-Франковская область – +380 (34) 254 93 03

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