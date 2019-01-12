Вы думаете, новый дорогой внедорожник и знание местности гарантируют вам успешные поездки в любую погоду? Увы, стихия преподносит свои сюрпризы без оглядки на наш статус и уровень благосостояния.

В минувшие снегопады бизнесмен из Александрии, что на Кировоградщине, Александр К. на себе испытал, что такое сюрпризы украинской зимы. Привычная поездка в соседний город превратилось для него в настоящее приключение, давшее ценный опыт по выживанию в зимних условиях. Александр любезно поделился своими впечатлениями с журналистами Авто24.

Казалось бы, рукой подать…

“До соседнего Кременчуга рукой подать, чуть больше полста километров, и я с коллегой отправился туда как ни в чем ни бывало – просто выйдя из офиса с портфелем. С утра шел легкий снежок, большого мороза не было, ничего не предвещало неприятностей. Тем более, у меня свежий внедорожник Mercedec последней модели, на правильной зимней резине, и я езжу в нем по стране совершенно уверенно.

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После обеда, выезжая из Кременчуга обратно домой, заметил, что вдобавок к снегопаду поднялся ветер, и стало теплее – температура поднялась до нуля градусов. Падающий снег стал мокрым, начал залеплять стекла машины, но я прибавил мощность отопителя и включил все обогревы, какие есть, окна очистились. Снега на дороге стало больше, снегоочистительная техника дорожников проезжала, видимо не так давно, но снегопад явно опережал ее. Но мы особенно не волновались, ведь были уверены в своей машине, да и до Александрии оставалось не более тридцати километров, обычно это минут пятнадцать-двадцать езды. Правда, хорошо знакомая дорога в метель уже выглядела необычно: стала ровной, гладкой, местами сравнялась с кюветом.

Сам по себе снегопад – это один вид неприятностей, а снегопад с ветром – это более серьезная опасность, поскольку метель умеет наметать непроходимые сугробы даже при умеренном количестве снега.

Первые тревожные мысли у меня возникли, когда мы стали натыкаться на стоящие прямо на дороге автомобили: это были легковушки, которые не могли ехать дальше, потому что увязли в снегу. Поначалу я мог объезжать их, но потом заметил, что и сам все чаще и чаще буксую. Но участки с глубокими наметами снега сменялись более-менее проездными, и я продолжал движение к дому.

Однако, все чаще приходилось останавливаться, сдавать назад и набирать разгон, чтобы продвинуться дальше. Пока я наконец не понял, что это бессмысленно. Машина буксовала, я давно включил привод 4х4 и все блокировки, мощности мотора хватало, но колеса вращались без толку. Дорожные шины, хоть и зимние, премиальной марки, не справлялись. Глубина снега часто превышала клиренс, Mercedes почти “садился на живот”. В конце концов остановились окончательно. Сначала мы с коллегой смеялись и шутили, но позже поняли, что веселиться может быть и не стоит…

Когда глубина снега на большей части пути приближется к клиренсу вашего автомобиля, пора искать место для остановки и ожидания спасателей. Иначе можно засесть в очень неудобном месте и усугубить свое положение.

Как выжить в метель

Примерно через час мы поняли, что откапывать нас пока никто не собирается. К счастью, покрытие мобильной связи было более-менее устойчивым, я начал звонить в соответствующие службы, в том числе большим руководителям. Нам сообщили, что спасатели с соответствующей техникой уже пробиваются к нам.

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Вскоре стало понятно, что просто так сидеть и ждать не получится. Да, печка хорошо обогревала салон, но очень скоро машину стало заметать со всех сторон. А ведь нужно было обеспечить поступление воздуха в двигатель для охлаждения и для системы питания, а сзади нужно было пространство около выхлопной трубы. Иначе двигатель заглох бы, и мы остались без отопления. Поэтому приходилось время от времени выходить наружу и отгребать снег от капота, заднего бампера и дверей. С задачей касательно капота и выхлопной трубы мы справлялись, а открывающаяся дверь у нас осталась вскоре только одна – остальные замело.

В плотном трафике вероятность застрянуть меньше, но рано или поздно одна-две машины забуксуют и остановят весь поток. Это закономерно.

Необходимость часто выходить “на улицу” потянула за собой проблему влаги в салоне, ведь мы каждый раз заносили с собой в машину массу снега, налипшего на одежду и обувь. Крмое того, приличные порции снега задувало в машину ветром при каждом откывани двери. Снег таял, и в итоге у нас на полу стояла неглубоким слоем вода. Соответственно, ботинки и одежда тоже стали мокрыми.

Через несколько часов я заметил, что у нас кончается топливо. Для штатной поездки его было достаточно, ведь дизельный Mercedes ML в целом машина экономичная. Но на холостом ходу двигатель потреблял около литра топлива в час, а нам пришлось стоять в целом шестнадцать часов. Так у нас к сырости в салоне прибавился холод, и пополнить запас солярки удалось только ночью, после приезда первых машин спасателей.

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Кстати, о спасателях. Мы поняли, что они не зря пробивались к нам так долго: проблему создали сами водители. Если бы все машины стояли в ряд, в одной полосе, то бульдозеры и грейдеры двигались бы ровно, расчищая проезд для машин хотя бы в одну сторону. Но многие заметенные машины стояли вкривь и вкось, занимая все полосы.

Из-за них мощная техника дорожников не могла пройти и сделать основной проезд, им приходилось останавливаться, чтобы откопать каждую машину, сделать для нее новый карман в снегу и оттащить ее туда. А машин на нашем участке трассы Николаев – Полтава было десятки, если не сотни. К счастью, не было мороза, а то и не знаю, как бы удалось провести в чистом поле фактически полдня и ночь”.

На основе опыта заметенных снегом путешественников мы можем сделать короткую инструкцию для всех, кто путешествует зимой.

Машины, остановившиеся на дороге как попало, осложняют ее расчистку от снега и надолго задерживают спасателей, спешащих вам на помощь.

Итак, если вас замело на загородной дороге:

Чего нельзя делать

Паниковать. Спокойно оцените ситуацию, для получения общей картины попробуйте получить информацию из интернета, радиопередач или позвонив знакомым. Имейте в виде, что ваш самый главный козырь – у вас есть крыша над и обогреваемое укрытие в виде автомобиля. В условиях типичной украинской зимы это не даст вам погибнуть.

Бросать машину и идти пешком. Даже если вы знаете, что населенный пункт недалеко, не спешите отправляться туда пешком. В пургу легко заблудиться, и тогда риск пострадать от переохлаждения возрастет в разы. К тому же спасатели скорее найдут в сугробах более крупный объект – машину, чем одиночного человека.

Маневрировать машиной по полосам дороги, когда вы уже теряете ход. Плохо, если вы остановитесь не в один ряд с другими автомобилями – это задержит продвижение спасателей.

Отправляться в дорогу с полупустым баком. Хоть это и непросто с точки зрения финансов, чтобы выжить в дальних поездках зимой, бак нужно держаться максимально наполненным. Тем более, времена, когда в колоннах спасателей шел бензовоз для подзаправки заметенных машин, уже минули.

По-настоящему глубокий снег наметает не на всем пути, но для легковушки непреодолимми будет и 20-метровый отрезок. Особенно если у экипажа нет лопаты и навыков владения ею.

Что делать

Стать на чистом месте. Поняв, что продвижение придется прекратить, остановитесь не там, где вы окончательно застряли, а на участке дороги с наименьшим слоем снега: здесь и вашу машину будет заметать меньше, и вам придется реже выходить для очистки пространства перед капотом и выхлопной трубой.

Рассказать о себе. Телефонным звонком или иным способом (через водителя проезжающего мощного внедорожника, по рации дальнобойщиков) сообщите спасателям или родным о вашей проблеме и о месте остановки.

Одежда и обувь. Тот из вас, кто выходит из машины в метель, должен быть одет в наиболее стойкую к влаге одежду и обувь. Имеет смысл меняться, чтобы для поочередного выхода на улицу у вас была одна мокрая куртка на всех. Поверх обуви можно одевать полиэтиленовые пакеты: это неэстетично, но дольше сохранит ноги и пол в машине сухими.

Лопата. Имейте в багажнике хотя бы небольшую лопату, наряду с полным баком это важнейшее условие любой загородной поездки зимой.

Рекомендация Авто24

Независимо от вашего статуса и благосостояния, относитесь к зимним поездкам серьезно. Самый надежный автомобиль, самая престижная банковская карточка будут безсильны перед разгулявшейся стихией, и вам придется полагаться только на себя и на то, что есть у вас в багажнике.

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