Езда в туман – одно из самых рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Особая опасность в том, что главную ошибку водителя исправить уже невозможно. Итак, как нужно ездить в туман?

Туман – в отличие от гололеда, сугробов, ям и прочих типичных дорожных препятствий – не мешает давить на газ и нестись вперед с любой скоростью. Особенно, если дорога с разметкой и других машин на дороге мало. Но несется такой смелый водитель обычно прямо в бездну, потому что когда в 20 метрах от его капота из серой мглы вдруг выплывает медленно ползущий грузовик, предпринимать что-либо уже поздно.

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Скорость

Поэтому разумная скорость – это первый ответ на вопрос, как нужно ездить в туман. Скорость должна быть такой, чтобы расстояния видимости вам хватило для экстренной остановки. Угадать нужный предел непросто, потому что густота тумана редко бывает стабильной, непрерывно меняясь. А также часто мешает обманчивое самоуспокоение, которое через некоторое время овладевает водителем: вот уже четверть часа я еду в этом белом молоке, и ничего плохого не происходит – и скорость как-то сама собой нарастает.

Парадоксально, но в светлое время в тумане транспорт заметен хуже, чем ночью, потому что в темноте фары и фонари виднее

Между тем, расстояние, с которого видны габаритные огни других автомобилей, в тумане сокращается в несколько раз – и горе, если оно окажется меньше вашего остановочного пути. А ведь на наших дорогах встречается множество объектов, не освещенных и вообще никак не обозначенных.

Свет

Еще одна неприятность, которую несет с собой туман, это невозможность видеть дорогу. Во многих случаях немудрено съехать с проезжей части в кювет или еще дальше. Легче держаться на курсе, если на асфальте есть разметка и обочины обозначены столбиками или отбойниками. Ну а если покрытие «украшено» ямами, то дела совсем плохи: ко всем прочим угрозам прибавляется перспектива ремонтировать подвеску или менять колесо на обочине в условиях ограниченной видимости.

Дальний свет в тумане обычно только вредит. Эффективнее всего противотуманки, но фары ближнего света освещают дорогу дальше

Днем свет фар в тумане помогает мало, но их нужно включить, чтобы сделать свою машину заметной для других участников движения. А вот ночью фары, естественно, необходимы. Дальний свет при езде в тумане только вредит, подсвечивая мельчайшие капельки воды, из которых состоит туман, он создает перед капотом белую непроницаемую стену. Иногда подобным образом ведет себя и ближний свет, в таком случае можно попробовать при помощи корректора фар опустить луч максимально вниз, обычно видимость после этого улучшается.

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Конечно же, если машина укомплектована противотуманными фарами, их нужно включить. Они будут освещать дорогу лучше обычных, поскольку светят по низу, над дорогой, где плотность тумана всегда меньше. Как вариант, в некоторых условиях противотуманки лучше использовать без ближнего света.

Скорость в тумане должна быть такой, чтобы остановочный путь с нее не превышал дистанции видимости

У всех нынешних автомобилей есть задний противотуманный фонарь (фонари), который по сути является мощным габаритным огнем – обозначает автомобиль на дороге при виде сзади. Но им нужно пользоваться с оглядкой, поскольку он может слепить едущих сзади водителей. Наиболее эффективен этот свет на загородной дороге или в очень густом тумане.

Технические средства

Поскольку в туман из-за руля не всегда понятно, какие внешние осветительные приборы включены, нужно заранее разобраться, как правильно управлять передними и задними противотуманками. Дело в том, что не у всех автомобилей органы управления светотехникой интуитивно понятны, а при неожиданной встрече с зоной тумана фары и задние огни нужно включать незамедлительно.

С выключателями противотуманных фар и фонарей нужно разобраться заранее, чтобы не мешкать с их активацией при заезде в туман

В загородных поездках в густом тумане определенную помощь окажет включенный GPS-навигатор, экран которого будет подсказывать общее направление движения, предстоящие повороты и транспортные развязки.

Но главный совет касательно того, как правильно ездить в тумане, будет таким: если нет уверенности в безопасном движении, нужно остановиться в безопасном месте и переждать непогоду. Если возможности найти безопасное место нет, нужно съехать как можно глубже на обочину и не выключать огни и аварийку.

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