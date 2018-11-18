Їзда в туман – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться освоювати водієві. Особлива небезпека в тому, що головну помилку водія виправити вже неможливо. Отже, як потрібно їздити в туман?

Туман - на відміну від ожеледиці, заметів, ям та інших типових дорожніх перешкод – не заважає тиснути на газ і нестися вперед з будь-якою швидкістю. Особливо, якщо дорога з розміткою та інших машин на дорозі мало. Але мчить такий сміливий водій зазвичай прямо в безодню, бо коли в 20 метрах від його капота з сірої імли раптом випливає якась неквалива вантажівка, робити що-небудь вже пізно.

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Швидкість

Тому розумна швидкість – це перша відповідь на питання, як потрібно їздити в туман. Швидкість повинна бути такою, щоб видимої відстані вам вистачило для екстреної зупинки. Вгадати потрібну межу непросто, тому що густота туману рідко буває стабільною, безперервно змінюючись. А також часто заважає оманливе самозаспокоєння, яке через деякий час опановує водієм: ось вже чверть години я їду в цьому білому молоці, і нічого поганого не відбувається – і швидкість якось сама собою наростає.

Парадоксально, але у світлий час в тумані транспорт помітний гірше, ніж вночі, тому що в темряві фари і ліхтарі видніше

Між тим, відстань, з якої видно габаритні вогні інших автомобілів, в тумані скорочується в кілька разів – і горе, якщо вона виявиться менше вашого зупинного шляху. Але гірше того, на наших дорогах зустрічається безліч об'єктів, не освітлених і взагалі ніяк не позначених.

Світло



Ще одна неприємність, яку несе з собою туман, це неможливість бачити дорогу. У багатьох випадках не дивно з'їхати з проїжджої частини в кювет або ще далі. Легше триматися на курсі, якщо на асфальті є розмітка і узбіччя позначені стовпчиками або відбійниками. Ну а якщо покриття "прикрашене" ямами, то справи зовсім погані: до всіх інших загроз додається перспектива ремонтувати підвіску або міняти колесо на узбіччі в умовах обмеженої видимості.

Дальнє світло в тумані зазвичай тільки шкодить. Найефективніше – це протитуманки, але фари ближнього світла освітлюють дорогу далі

Вдень світло фар в тумані допомагає мало, але їх потрібно увімкнути, щоб зробити свою машину помітною для інших учасників руху. А ось вночі фари, природно, необхідні. Дальнє світло при їзді в тумані тільки шкодить, підсвічуючи дрібні крапельки води, з яких складається туман, воно створює перед капотом білу непроникну стіну. Іноді подібним чином поводить себе і ближнє світло, в такому випадку можна спробувати за допомогою коректора фар опустити промінь максимально вниз, зазвичай видимість після цього поліпшується.

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Звичайно ж, якщо машина укомплектована протитуманними фарами, їх потрібно включити. Вони будуть освітлювати дорогу краще звичайних, оскільки світять по низу, над дорогою, де щільність туману завжди менше. Як варіант, в деяких умовах протитуманки краще використовувати без ближнього світла.

Швидкість в тумані повинна бути такою, щоб зупинковий шлях з неї не перевищував дистанції видимості

У всіх нинішніх автомобілів є задній протитуманний ліхтар (ліхтарі), який по суті є потужним габаритним вогнем – позначає автомобіль на дорозі при вигляді ззаду. Але їм потрібно користуватися з оглядкою, оскільки він може засліплювати водіїв, що їдуть ззаду. Найбільш ефективне це світло на заміській дорозі або в дуже густому тумані.

Технічні засоби

Оскільки в туман з-за керма не завжди зрозуміло, які зовнішні освітлювальні прилади включені, потрібно заздалегідь розібратися, як правильно керувати передніми та задніми протівотуманкамі. Справа в тому, що не у всіх автомобілів органи управління світлотехнікою інтуїтивно зрозумілі, а при несподіваній зустрічі з зоною туману фари і задні вогні потрібно включати негайно.

З вимикачами протитуманних фар і ліхтарів потрібно розібратися заздалегідь, щоб не баритися з їх активацією при заїзді в туман

У заміських поїздках в густому тумані певну допомогу надасть включений GPS-навігатор, екран якого буде підказувати загальний напрямок руху, майбутні повороти і транспортні розв'язки.

Але головна порада щодо того, як правильно їздити в тумані, буде такою: якщо немає впевненості в безпечному русі, треба зупинитися у спокійному місці і перечекати негоду. Якщо можливості знайти безпечне місце немає, потрібно з'їхати якомога глибше на узбіччя і не вимикати вогні і аварійку.

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