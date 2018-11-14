Свіжий сніг – це красиво. Але для водіїв це ще й додаткові труднощі. Пропонуємо вам кілька коротких порад щодо того, як їздити по снігу.

Сніг погіршує зчеплення з дорогою і маскує нерівності – це дві головні небезпеки, які він несе. Тому – незалежно від типу шин, в які взута ваша машина – дотримуйтеся таких правил:

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Забудьте про літній стиль їзди, запрограмуйте себе "на зиму": всі маніпуляції з органами управління робіть плавно і неквапливо, прогнозуйте дорожню ситуацію, виходячи з гіршого розвитку подій. Майте на увазі, що гальмівний шлях може в будь-який момент стати вдвічі-втричі довшим за звичайний.

Рухайтеся повільніше, ніж на чистому асфальті, тому що для екстреної зупинки вам знадобиться набагато більше місця.

Під снігом часто ховається лід, тому на засніженій дорозі ви ніколи не можете бути впевнені, що автомобіль буде слухняним і ваш маневр завершиться успішно. Рухайтеся повільніше, маневри плануйте заздалегідь і залишайте собі можливість запасного варіанту (наприклад, біля світлофора зупиняйтеся на більшій відстані від машин, що попереду, і лише потім підтягуйтеся ближче).

Намагайтеся рідше користуватися педаллю гальма, а частіше гальмувати двигуном, включаючи нижчу передачу і скидаючи газ. Таке уповільнення виходить більш м'яким і знижує ймовірність заносу. На коробці-"автоматі" для цього потрібно перейти в ручний режим.

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Постарайтеся виключити з вашої практики одночасне гальмування і поворот керма, це знизить ймовірність найнеприємнішого – зносу керованої передньої осі і втрати контролю над машиною.

Рушайте при максимально низьких обертах двигуна, щоб уникнути буксування. Хороший спосіб – рушання з другої передачі, крім "механіки", це дозволяють практично всі сучасні автоматичні трансмісії.

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