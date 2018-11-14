Свіжий сніг – це красиво. Але для водіїв це ще й додаткові труднощі. Пропонуємо вам кілька коротких порад щодо того, як їздити по снігу.
Сніг погіршує зчеплення з дорогою і маскує нерівності – це дві головні небезпеки, які він несе. Тому – незалежно від типу шин, в які взута ваша машина – дотримуйтеся таких правил:
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- Забудьте про літній стиль їзди, запрограмуйте себе "на зиму": всі маніпуляції з органами управління робіть плавно і неквапливо, прогнозуйте дорожню ситуацію, виходячи з гіршого розвитку подій. Майте на увазі, що гальмівний шлях може в будь-який момент стати вдвічі-втричі довшим за звичайний.
- Рухайтеся повільніше, ніж на чистому асфальті, тому що для екстреної зупинки вам знадобиться набагато більше місця.
- Під снігом часто ховається лід, тому на засніженій дорозі ви ніколи не можете бути впевнені, що автомобіль буде слухняним і ваш маневр завершиться успішно. Рухайтеся повільніше, маневри плануйте заздалегідь і залишайте собі можливість запасного варіанту (наприклад, біля світлофора зупиняйтеся на більшій відстані від машин, що попереду, і лише потім підтягуйтеся ближче).
- Намагайтеся рідше користуватися педаллю гальма, а частіше гальмувати двигуном, включаючи нижчу передачу і скидаючи газ. Таке уповільнення виходить більш м'яким і знижує ймовірність заносу. На коробці-"автоматі" для цього потрібно перейти в ручний режим.
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- Постарайтеся виключити з вашої практики одночасне гальмування і поворот керма, це знизить ймовірність найнеприємнішого – зносу керованої передньої осі і втрати контролю над машиною.
- Рушайте при максимально низьких обертах двигуна, щоб уникнути буксування. Хороший спосіб – рушання з другої передачі, крім "механіки", це дозволяють практично всі сучасні автоматичні трансмісії.
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