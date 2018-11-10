Ну тепер вже точно далі тягнути зі зміною гуми не можна: на найближчі дні синоптики дають легкий мороз, холодні дощі і похмуре небо.

Агітувати за невідкладний візит на шиномонтаж сьогодні сенсу немає – теплу осінь ми нарешті проводили, на калюжах лід, на градуснику то + 20 то -30 С. Так що складайте шини в багажник або телефонуйте в ваш "шинний готель" – і прямуйте міняти гуму. Але перш прийміть до відома наші короткі поради.

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1. Не перевзувайтеся будь-де. В сезонний пік робіт шиномонтажники часто поспішають, допускаючи помилки або свідомі недоробки. Недбалі або невмілі майстри можуть легко пошкодити і шини, і диски, і сам автомобіль.





Поспішаючи обслужити всіх клієнтів в пік перевзування, майстри шиномонтажу часто роблять помилки і пошкоджують колеса або автомобіль. Вибирайте сервіс з високою культурою праці

Наприклад, збивши фарбу, зламавши ковпак або зірвавши різьбу в ступиці або гальмівному барабані. Тому прямуйте не просто в красиву майстерню, а туди, де більше шансів отримати компенсацію за заподіяні пошкодження. Нехай навіть доведеться відстояти велику чергу.

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2. Нова бюджетна гума краще зношеної преміальної. Зимових шин це стосується в першу чергу. Тому, якщо у вас зараз немає можливості купити на зиму преміальні шини, до яких ви звикли, візьміть волю в кулак і купіть більш доступну модель.

На зношеній гумі – навіть якщо вона зимова – автомобіль гірше тримається за дорогу, частіше йде в занос – і навіть злітає з дороги.

Це краще, ніж залишитися з позаторічним комплектом, стертим до граничних 1,6 мм. Тим більше, що серед доступних моделей «зими» є більш ніж гідні вироби – потрібно тільки почитати незалежні тести у спеціалізованих виданнях.

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3. Заведіть другий комплект дисків, щоб зимова гума у вас завжди зберігалася у вигляді готових колес. Це дасть вам більше незалежності в питаннях перевзування. По-перше, ви зможете самі поміняти колеса безпосередньо перед приходом негоди, не підлаштовуючись під графік роботи шиномонтажних майстерень і не страждаючи в довгих чергах.

Для зимових шин можна купувати диски дешевше, а самі шини – більш високого профілю, для більшого кліренсу та захисту дисків

По-друге, в “інший” сезон у вас буде можливість спокійно проінспектувати зняті з машини колеса: відбалансувати, підфарбувати диски, залатати проколи, звільнити протектор від застряглих каменів, цвяхів і іншого. Для багатьох цих речей не залишається часу, коли ви міняєте тільки гуму з настанням сезону, а майстрів підганяє нетерпляча черга.

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