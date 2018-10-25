Однозначної відповіді на це питання ви не отримаєте, оскільки є кілька додаткових факторів. Але тенденції ціноутворення на українських СТО кажуть про те, що процедура обійдеться якщо і дорожче, ніж навесні, то лише на 10 – 15%.

Так, вартість перевзування автомобіля залежить від розміру шин (чим більше, тим дорожче), типу дисків (сталеві або легкосплавні), рівня СТО та навіть кількості важків, необхідних для балансування. А ще можуть додатися непередбачені витрати на виправлення бід, які принесе вам недбайливий персонал шиномонтажки – зламані колісні болти, зірвану різьбу в маточинах, зіпсовані або втрачені ковпаки, ковпачки та кришки колісних дисків.

Змонтовану на диск після сезонного зберігання шину потрібно перевірити на балансувальному верстаті

Тому не намагайтеся економити на вартості роботи, вирушайте міняти колеса туди, де ви це робили вже не раз і де у вас не було претензій до якості послуг. Звичайно, неакуратні нехлюї можуть працювати і на фірмовій станції, але чим "офіційніший" пункт шиномонтажу, тим більша ймовірність, що ви доб'єтеся компенсації за нанесені в поспіху пошкодження.

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Побіжний моніторинг столичних СТО та шиномонтажів показує, що ціна перевзування стартує від 200 грн за бюджетний 13-дюймовий комплект і досягає 300 – 400 грн за поширений сьогодні 15-дюймовий комплект і до 500 грн – за шини 16 дюймів. Ми маємо на увазі повний цикл перевзування: зняти колеса – зняти з дисків літні шини – одягнути на них зимові – збалансувати – поставити колеса на автомобіль. Але це – без рихтування та прокатки дисків, потреба в яких нерідко виявляється саме під час розбортування покришок. А відновити диск шляхом прокатки коштує 50 – 150 грн за один диск, в залежності від його матеріалу і діаметра.

Рекомендація Авто24

Заведіть другий комплект дисків. За цим рішенням стоїть відразу кілька плюсів. По-перше, перестановка готових, зібраних коліс займає менше часу, ніж розбортування і подальше бортування шин на одні і ті ж диски. Зрештою, цю операцію можна зробити і самому, не вистоюючи багатогодинні черги на шиномонтаж. Також другий комплект коліс в зборі дозволить вибрати для "зими" менший посадковий дюйм, щоб отримати більш високий профіль шин, взимку це практичніше. А перевіряти другий комплект коліс на "рівність" і балансування можна після закінчення сезону, коли вони вже зняті з машини і не потрібні – їх можна залишити на СТО для ремонту.

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