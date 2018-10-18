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Сезонне зберігання шин і їх перевезення – це справжня проблема для автовласника. Варіантів її рішення може бути багато, але дійсно зручним, безпечним й економічно доцільним можна назвати лише один з них.

Деякі автомобілісти два рази в рік займаються не дуже приємними процедурами. Після заміни гуми згідно сезону вони деякий час возять колеса в своїй машині, а потім зберігають їх в гаражі, на балконі, в погребі, коморі і навіть на антресолях. Незручно? Ще й як! Але справа не тільки в зручності.

Будь-яке з цих місць не призначене для зберігання шин. Для забезпечення збереження гуми необхідно дотримуватись цілого ряду вимог, від виконання яких залежить довговічність шин і в деяких випадках – навіть безпека.

Гараж

Зберігання шин в гаражі – найбільш поширена практика. Для правильного зберігання потрібно дотримуватись низки правил. По-перше, шини без дисків не можна складати одну на іншу, щоб покришки, які знаходяться знизу, не втрачали форму. Ідеально зберігати шини без дисків, на спеціальному стелажі у вертикальному положенні. При цьому хоча б раз на місяць їх бажано провертати, щоб уникнути деформації.

Шини на дисках рекомендується зберігати накачаними до робочого тиску. Їх можна складати одну на іншу по чотири колеса. Але ідеальним для зберігання варіантом вважається підвішування колеса за диск – таким чином, навіть в разі падіння тиску в одному з коліс гума не буде деформуватися.

Є у зберіганні в гаражі й серйозні мінуси. По-перше – температурний режим. Оптимальна для зберігання гуми температура – 10-18 градусів за Цельсієм. Забезпечити постійну температуру в гаражі практично неможливо. По-друге – агресивне середовище. Випари палива, розчинників та інших агресивних автомобільних рідин погано позначаються на довговічності гуми. Ну і третій, найважливіший мінус зберігання шин в гаражі – небезпека “зникнення”. Крадіжка в гаражних кооперативах – досить поширене явище і гуму забирають часто, оскільки попит на неї є завжди.

Балкон і квартира

Деякі автомобілісти зберігають гуму на балконі. У цьому способі зберігання є лише одна перевага, порівняно з гаражем – ймовірність крадіжки сильно зменшується. Але для самої гуми такий варіант гірший. Влітку потрібно забезпечити її ізоляцію від сонячних променів, а взимку – виключити потрапляння на неї снігу і дощу. До того ж колеса займають досить багато місця. Дотримання температурного режиму на незаскленому балконі теж неможливе.

Можна зберігати колеса і в квартирі, але це вже зовсім незручно. Адже гумі в будинку просто не місце – вона займає багато місця, не завжди чиста, іноді має неприємний запах.

Ще один момент, який стосується всіх вищеперелічених способів зберігання – колеса потрібно транспортувати. Перевезення шин в своєму автомобілі, їх вивантаження, завантаження і складування складно назвати приємним проведенням часу. А тендітним жінкам такий процес взагалі не під силу.

Шинний “готель”

Найкращий варіант зберігання – довірити вирішення цього питання професіоналам. Наприклад, така послуга практикується в мережі автоцентрів Корпорації УкрАВТО і вона користується неабияким попитом. Дуже зручно поєднувати сезонну зміну шин з плановим ТО або скористатися спеціальними ціновими пропозиціями на діагностику, яку варто проводити перед літнім або зимовими сезонами, а демонтований комплект залишати для зберігання в автоцентрі.

Гума маркується та відправляється на склад, де її викладають вертикально на спеціальні стелажі. У складському приміщенні підтримується постійна температура і вологість, а також забезпечується необхідна вентиляція. Періодично, відповідно до графіка, гуму перевертають, щоб уникнути деформацій.

Гума на дисках може зберігатися в горизонтальному положенні, одна на одній. Але в шинних центрах їх періодично перекладають. Якщо в одній з шин впаде тиск, це вчасно помітять і вона не деформується під вагою інших коліс.

Одна з найбільш істотних переваг автоцентрів Корпорації УкрАВТО, які надають послуги зберігання шин – у відсутності необхідності самостійно перевозити брудні колеса у багажнику чи салоні свого автомобіля, завантажувати й вивантажувати їх. За залишені на сервісі покришки можна не хвилюватися. У наступному сезоні їх знову поставлять на ваш автомобіль.

Ще один величезний і незаперечний плюс Корпорації УкрАВТО – у її стабільності. Найбільша в нашій країні автомобільна компанія пережила всі можливі кризи. На відміну від дрібних гравців ринку, які також пропонують послуги зі зберігання шин, ймовірність зникнення величезної корпорації практично нульова.

Ціна зберігання залежить від розміру коліс. В середньому вона складає всього гривню в день за кожне колесо. Дуже демократична пропозиція, враховуючи всі зручності та переваги даної послуги.