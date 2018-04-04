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Красиві колісні диски з низькопрофільною гумою коштують дорого і берегти їх доводиться не тільки від принад українських доріг, але й від недбалих шиномонтажників з монтировками.

Зараз немає нестачі в кількості шиномонтажних станцій – навіть у розпал сезону перевзування знайти вільний придорожній шиномонтаж не складно. Ось тільки з переходом від кількості до якості ринок таких послуг поки що не справляється. Адже для забезпечення прийнятного рівня сервісу необхідно мати дороге обладнання та кваліфікований персонал.

Подряпані диски, вібрація керма або незакручені колеса – лише частина можливих проблем, які виникають після перевзування на звичайному придорожньому шиномонтажі. Багато хто вже звик до того, що колісні болти закручують гайковертом замість динамометричного ключа, а радіальні подряпини по краю диска сприймаються як неминучість процесу бортування.

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Боротися з таким станом справ непросто, та і безглуздо. Набагато простіше і зручніше звертатися на фірмовий сервіс. Приміром, на автосервісних підприємствах корпорації "УкрАВТО" є обладнання, здатне мінімізувати вплив людського фактору навіть у такій, здавалося б, поширеній процедурі як шиномонтаж.

Автоматичний верстат коштує в десять разів дорожче за звичайний шиномонтажний стенд, але дозволяє проводити найскладніші операції, виключаючи можливість ушкодження колісного диска. Крім того, цей верстат може працювати зі спеціальними колесами Run-Flat, які встановлюються на броньовані автомобілі.

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Принципово інша конструкція верстата виключає необхідність використання монтування і контакту металевих деталей обладнання з краєм колісного диска. Спеціальні обертові пластикові ролики забезпечують збереження як колісного диска, так і самої шини. Людина, що виконує операцію за допомогою цього обладнання, більше схожа на контролера.

Вплив фахівця, який виконує процедуру шино монтажу, зведено до мінімуму. Верстат автоматично налаштовується на потрібний радіус диска і ширину гуми, забезпечуючи коректний процес демонтажу і монтажу шини. Автоматизовано навіть процес встановлення колеса на верстат і його зняття.

Але, незважаючи на високий відсоток автоматизації процесу, контроль якості все ж залишається за людиною. На всіх підприємствах корпорації "УкрАВТО" цей контроль проводиться в кілька етапів. Така система забезпечує найвищий рівень якості виконуваних робіт.

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