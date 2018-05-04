18:55, сьогодні

Регулювання розвалу-сходження – популярна і затребувана послуга в сучасному автосервісі. Але знайти виконавців, готових швидко і якісно відрегулювати кути встановлення коліс, не так просто.

Колеса автомобіля повинні бути встановлені під певними кутами. Якщо їх значення не відповідають рекомендованим заводом-виробником параметрам, автомобіль буде відводити в бік, він втратить курсову стійкість, а також можливий прискорений і нерівномірний знос шин. Коригування кутів установки коліс повинне проводитися регулярно. Але сама по собі ця операція малоефективна – її потрібно проводити лише в комплексі з іншими заходами.

Коли робити?

Фахівці вважають, що коригування розвал-сходження бажано проводити два рази на рік – одразу після сезонної зміни гуми. Також бажано перевіряти розвал після серйозних ударних навантажень підвіски (наприклад, після пошкодження колісного диска в результаті заїзду в яму). Але перед перевіркою кутів установки коліс потрібно обов'язково провести діагностику ходової частини автомобіля.

Будь-який дефект напрямних елементів підвіски тягне за собою зміну геометрії установки коліс. Наприклад, знос сайлентблоків у важелі передньої підвіски може призвести до надмірного негативного сходження – це веде до незначної втрати курсової стійкості та сильно прискорює знос гуми. Знос кульових опор впливає і на розвал, і на сходження. Кути установки коліс збиваються при підігнутих важелях, зношених підшипниках маточин, дефектах в рульовому, а також у випадках пошкодження силових елементів кузова або підрамника.

Як вибрати СТО

Заганяти автомобіль на стенд розвал-сходження можна тільки після того, коли переконаєшся в справності всіх елементів ходової частини. Важливо також проконтролювати тиск в колесах. Якщо майстер, що виконує розвал-сходження цього не зробив, що часто відбувається в автосервісах “гаражного” типу, – можна знімати автомобіль зі стенду, розвертатися і їхати на іншу СТО з більш кваліфікованим персоналом. До речі, в мережі фірмових сервісних центрів корпорації “УкрАВТО” контроль за дотриманням всіх цих процедур здійснюється централізовано і у кілька етапів.

Величезну роль у процесі корекції геометрії підвіски грає і обладнання, за допомогою якого проводиться вимірювання та регулювання кутів установки коліс. Відвісні, рівневі та оптичні стенди вже давно нездатні забезпечити необхідну для сучасних автомобілів точність вимірювань. З цим завданням справляються лише сучасні 3D стенди, які є в офіційних сервісних центрах “УкрАВТО” і які на регулярній основі проходять обслуговування та метрологічну повірку.

Хто може якісно зробити?

Ключову роль при регулюванні розвал-сходження відіграє персонал. Навчені й висококваліфіковані працівники фірмових сервісних центрів корпорації “УкрАВТО” найчастіше працюють з автомобілями одного або декількох брендів. Знають всі сильні та слабкі місця “своїх” авто та обізнані про тонкощі й нюанси регулювання конкретних моделей.

Переваги кваліфікованих, які спеціалізуються на певному бренді, механіків, полягають у високій швидкості їх роботи та в чудовій якості, яка контролюється на всіх етапах сервісного обслуговування. Саме наявність сучасного обладнання та кваліфікованого персоналу є головними перевагами фірмового сервісу “УкрАВТО” перед гаражними майстерями. А от різниці в ціні послуги практично немає.

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Крім того, свідченням високої кваліфікації персоналу офіційних сервісних центрів корпорації “УкрАВТО” можна вважати розуміння потреб клієнта. Наприклад, при сезонній заміні шин обов'язково запропонують не лише діагностику ходової частини та перевірку розвал-сходження, але й повний комплекс послуг з підготовки автомобіля до сезону. А це –перевірка й профілактика системи кондиціонування, повна діагностика електронних систем, контроль усіх технологічних рідин та інші послуги, що дозволяють продовжити життя автомобіля й оптимізувати витрати на його утримання.

Дивіться відео, як обрати сервіс з розвал-сходження коліс: