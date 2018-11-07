Відповідно до Правил дорожнього руху, діючих в 2018 р в Україні, використання зимових шин не обов`язкове, а тільки рекомендоване. Тим більше, осені залишилося всього третина, а ознак зими не видно навіть на горизонті. Так що, може цього року обійдемося без зимових шин?

Літні шини втрачають значну частину своїх якостей, коли температура повітря опускається нижче +80 С. Зрозуміло, що істотно погіршується зчеплення в різних режимах під час опадів – вірніше, те, що вони влаштовують на дорозі: лід, шар холодної води, снігу і їх суміші . Природно, що яку б теплу нам не обіцяли зиму, температура нижче +80 С буде домінувати в Україні протягом найближчих чотирьох-п'яти місяців. І опади теж будуть, нехай і раз-два на місяць.



Негода в зимовий сезон може нагрянути без попередження, тому з настанням календарної зими перевзуватися потрібно неодмінно

Таким чином, нехай навіть теплі сонячні дні м'якою зимою будуть переважати, як же ви будете їздити на літніх шинах в ті нечасті, але все ж суто зимові дні з морозом, снігом і ожеледицею? Варіант “залишу машину вдома і поїду на тролейбусі” тут не проходить, адже в зимовий сезон погода змінюється без попередження та снігопад може застати вас в дорозі, далеко від дому.

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Питання, чи потрібні зимові шини в Україні в умовах глобального потепління, має конкретну відповідь: потрібні.

нша справа, що варто вибирати шини з відповідними властивостями. Нагадаємо що зимові шини існують в двох версіях – арктичного (скандинавського) і європейського типу. Перші “заточені” під більш суворі умови, низькі температури, глибокий сніг, лід. Багато моделей скандинавських шин випускаються з шипами.

Другі орієнтовані на м'які європейські зими, вони краще поводяться на чистому асфальті, в дощ, при плюсовій температурі. Мабуть, такі і слід вибирати більшості жителів нашої країни з оглядом на значне потепління клімату.





Сніг з дощем при нульовій температурі не такий небезпечний, якщо автомобіль взутий в зимові шини: їхня гума м'якше і вони краще чіпляються за мокрий асфальт

Однак, якщо вам все ж доводиться хоч іноді виїжджати в засніжені регіони – борсатися в заметах дорогою на дачу, дертися в гори до заповітної турбази і т. п., то можливо, є сенс все-таки вибрати скандинавську модель.

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Для більш тонкого підбору моделі скористайтеся діаграмою балансу характеристик шини, які приводять в деяких тестах. Адже одна шина краще чіпляється за лід в поворотах, друга ефективніше гальмує, третя особливо добра в пухкому снігу.





Плюсова температура, вода, сніжна каша на дорозі – це територія зимових шин європейського типу.

Рекомендація Авто24

За вікном листопад, а значить, до календарної зими вже рукою подати. Отож перевзувайтен машину не замислюючись, тим більше, якщо користуєтеся автомобілем рано вранці або пізно ввечері, і тим більше вночі, коли асфальт по-зимовому холодний. Ну а якщо вдень повітря і дорога прогріються, рухайтеся так, щоб уникати різких гальмувань і маневрів. Хоча, чесно кажучи, в зимовий сезон завжди потрібно їздити з особливою обережністю.

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