В соответствии с Правилами дорожного движения, действующими в 2019 году, в Украине использование зимних шин носит лишь рекомендательный характер. Тем более, осени осталось всего треть, а признаков зимы не видно даже на горизонте. Так что, может в этом году обойдемся без зимних шин?

Летние шины теряют значительную часть своих качеств, когда температура воздухе опускается ниже +80 С. Понятно, что существенно ухудшают сцепление в разных режимах осадки – вернее, то, что они устраивают на дороге: лед, слой холодной воды, снега и смеси таковых. Естественно, какой бы теплой нам не обещали зиму, температура ниже +80 С в течение ближайших четырех-пяти месяцев будет. И малополезные осадки тоже будут, пусть и раз-два в месяц.



Непогода в зимний сезон может нагрянуть без предупреждения, поэтому с наступлением календарной зимы переобуваться нужно непременно

Когда менять резину в таком случае? Таким образом, пусть даже теплые солнечные дни мягкой зимой будут преобладать, как же выбудете ездить на летних шинах в те пусть нечастые, но все же сугубо зимние дни с морозом, снегом и гололедом? Вариант «оставлю машину дома и поеду на троллейбусе» тут не проходит, ведь в зимний сезон погода меняется без предупреждения и снегопад может застать вас в дороге, далеко от дома.

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Поэтому вопрос, нужны ли зимние шины в Украине в условиях глобального потепления, имеет конкретный ответ: нужны. Другое дело, что стоит выбирать шины с соответствующими свойствами. Напомним, что «зима» существует в двух версиях – арктического (скандинавского) и европейского типа. Первые «заточены» под более суровые условия, низкие температуры, глубокий снег, лед. Многие модели скандинавских шин выпускаются с шипами. Вторые ориентированы на мягкие европейские зимы, они лучше ведут себя на чистом асфальте, в дождь, при плюсовой температуре. Видимо, такие и следует выбирать большинству жителей нашей страны в свете значительного потепления климата.

Снег с дождем при околонулевой температуре не так опасен, если автомобиль обут в зимние шины: их резина мягче и они лучше цепляются за мокрый асфальт

Однако, если вам все же приходится хоть иногда выезжать в заснеженные регионы - барахтаться в сугробах по дороге на дачу, карабкаться в горы к заветной турбазе и т.п., то возможно, есть смысл все-таки выбрать скандинавскую модель.

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Для более тонкого подбора модели воспользуйтесь диаграммой баланса характеристик шины, которые приводят в некоторых тестах. Ведь одна шина лучше цепляется за лед в поворотах, вторая эффективнее тормозит, третья особенно хороша в рыхлом снегу.

Плюсовая температура, вода, и снежная каша на дороге – это территория зимних шин европейского типа.

Рекомендация Авто24

До календарной зимы уже рукой подать. Переобувайтесь не задумываясь, тем более, если пользуетесь машиной рано утром или поздно вечером, и тем более ночью, когда асфальт по-зимнему холодный. Ну а если днем воздух и дорога прогреются, двигайтесь так, чтобы избегать резких торможений и маневров. Хотя, честно говоря, в зимний сезон всегда нужно ездить с особой осторожностью.

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