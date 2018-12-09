Об'єднавшись, два малоприємних для водія явища створюють нам особливі випробування: заметіль. Вона гірше снігопаду, ожеледі і туману разом узятих. Як вести себе на дорозі в таку погоду?

У чому небезпека хуртовини? В обмеженій видимості, в непереборному шарі снігу на дорозі, в морозі, який заподіює великі неприємності в разі вимушеної зупинки на заміському маршруті. А ще в таку погоду надзвичайно ускладнені дії рятувальників, які будуть поспішати вам на допомогу.

В міських умовах заметіль досвідченому водієві загалом не страшна, всі свої найнеприємніші сюрпризи вона дарує нам за містом, де немає орієнтирів у вигляді великих будівель, ліхтарів, що світяться, реклам і подібних переваг інфраструктури.

Читайте також: Як не замерзнути в заметіль: якщо застряг у снігу

Всі неприємності відразу

Одна справа, коли сніг просто падає з неба і рівним шаром покриває місцевість. І зовсім інша, коли вітер несе сніжинки в різних напрямках, під різними кутами до землі і до вашого курсу, утворюючи непропорційно глибокі замети і наноси. Вітер зі снігом створює як локальні замети, так і суцільне покриття на дорозі. Причому такий сніг виходить щільним, більш складним для подолання звичайним автомобілем.

У нашій країні небагато водіїв, які можуть дозволити собі кинути машину на дорозі через негоду. Наші люди знають, як їздити в погану погоду, хоча іноді обставини бувають сильнішими

Між іншим, ви знаєте, що заметіль необов'язково може бути під час снігопаду? Сильний вітер – більше 12-14 м/c – легко піднімає сухий свіжий сніг з землі і переносить його в ті місця, де виникають турбулентності: чагарник або групи дерев, високий дорожній насип. І знову засипає снігом колії, пробиті попередніми машинами або бульдозером. Видимість при такій хуртовині теж порушується, хоча і не настільки глобально, а лише в тих місцях, де у вітру є "запаси" снігу.

Як їхати в заметіль

Водієві, який в таких умовах поспішає потрапити додому або до місця ночівлі, доводиться боротися з двома труднощами: поганою видимістю і снігом під колесами.

У заметіль тримайтеся подалі від габаритного транспорту, оскільки за ним виникають додаткові снігові вихори

Що стосується видимості, то ситуація схожа з туманом, тільки замість мікрокрапель води в повітрі носяться сніжинки, що заважають екіпажу бачити навколишній світ. Аналогічним чином потрібно увімкнути ближнє світло, протитуманні фари і задні протитуманні вогні.

Дальнього світла слід уникати, оскільки він створює перед машиною ефект білої стіни з тисяч яскравих "зірок", що мчать назустріч.

Читайте також: Як їздити в туман і в умовах недостатньої видимості

Важлива відмінність від туману в тому, що в заметіль водій часто не може орієнтуватися по розмітці, оскільки асфальт в такій ситуації часто буває вкритий снігом. Тому в якості орієнтирів для прив'язки до дороги залишається використовувати дорожні знаки, придорожні стовпчики і спеціальні вішки – довгі тонкі мітки червоного кольору, які дорожники іноді виставляють уздовж узбіч в зимовий час.

Пухкий сніг, наметенний на дорогу, створює опір руху і заважає нормальній керованості автомобіля

Але з іншого боку, складності з орієнтуванням в заметіль часто відступають на другий план, оскільки по засніженій дорозі особливо швидко і не поїдеш. Тут стануть в нагоді прийоми їзди по глибокому снігу, причому не намагайтеся поєднати їх зі швидкісною їздою. Про неї, навіть якщо ви перебуваєте на заміській трасі, в заметіль доведеться забути – звичайно, якщо ви не хочете опинитися в кюветі.

Читайте також: Сьогодні погана погода: не забудьте про головне

У таку погоду намагайтеся уникати обгонів, пов'язаних з виїздом на зустрічну смугу. Огляд дороги попереду на обмежену відстань тут посилюється неможливістю швидко завершити маневр: через шар снігу на дорозі прискорення автомобіля ускладнено, та й взагалі особливо не поманевруєш.

Наздогнавши велику вантажівку або автобус, не "прилипайте" до нього ззаду на довгий час, адже такі машини створюють за собою потужне збурення повітря, а значить, і снігові вихори, які істотно обмежують видимість.

Рекомендація Авто 24

Вирушаючи в далеку дорогу в снігопад, поцікавтеся прогнозом погоди на майбутній маршрут. Адже вітер взимку може піднятися в будь-яку хвилину – і ось вже замість красивої, як на різдвяній листівці, картинки снігопаду за вікном вашого авто розгортається справжня завірюха. Прислухайтеся до рекомендацій поліцейських патрулів на виїзді з населених пунктів – часто вони з'являються там спеціально для того, щоб не випускати в чисте поле мандрівників – потенційних жертв негоди.

Навіть якщо автомобіль повнопривідний, це не означає, що він успішно впорається з наметеними заметами: потрібні правильні шини

І не покладайтеся особливо на позашляхові можливості вашого кросовера. Навіть якщо його привід 4х4 дійсно крутий, для боротьби з хорошим снігом потрібна ще відповідна гума типу Mud+Snow або Mud Terrain, а навряд чи ви використовуєте таку повсякденно.

Читайте також: Чи можна їздити узимку на задньому приводі