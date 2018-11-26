Сьогоднішня погода не просто мерзенна по відчуттям – вона ще й небезпечна, причому навіть тим, хто здавалося б, захищений від неї затишком автомобільного салону. Коротко нагадаємо водіям кілька правил їзди в таких умовах.

Небезпека негоди, подібної нинішній – в її багатоплановості з одного боку і в помилковій захищеності від неї в автомобілі. Будьте уважні!

Трохи повільніше!

Всі сумніви, всі кліматичні “непорозуміння” попереду вашої машини повинні вирішуватися на користь зниження швидкості. Буде менше швидкість – вам легше буде впоратися з будь-якою небезпекою, яка раптом матеріалізується, стане реальною через кілька секунд. А в разі зіткнення, не дай Бог таке трапиться, наслідки будуть меншими.

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Мокро і слизько

Слідкуйте за станом дорожнього полотна. Навіть якщо градусник зараз показує упевнений плюс, через сотню метрів з просто мокрого асфальт може стати просто слизьким. Сьогодні така ймовірність особливо велика на мостах, на піднятих відкритих ділянках автотрас.

Видно – не видно

Мряка, краплі дощу та рідкісні сніжинки, що заважають вам бачити дорожню обстановку, можуть “отримати поповнення” у вигляді туману – щоб уже напевно обмежити вам видимість до мізерних півсотні метрів. Якщо ви сьогодні збираєтеся в більш-менш тривалу поїздку (навіть по місту), перевірте, наскільки ретельно виконують свою роботу ваші двірники: може бути, в першу чергу потрібно відправитися в магазин або на АЗС, щоб купити нові?

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Тиша в салоні!

Коли за вікном стільки факторів, що загрожують неприємностями, постарайтеся усунути хоча б ті перешкоди, на які ви можете вплинути. Скло машини повинно бути чистим зсередини (тоді вонj менше пітні’), радіо включено на мінімум, пасажири – не відволікати вас розмовами.

Абсолютна справність

Ми не втомлюємось повторювати, що автомобіль повинен бути справним – в тому числі і в таких “дрібницях”, як омивач, обігрів стекол, світлотехніки. Копійчані несправності на дорозі можуть призвести до великих проблем.

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Сьогоднішня негода - мабуть, останнє нагадування нам: осінь позаду. Попереду тільки слизькі дороги, що обмежують видимість опади, вогкість і недружні температури. Швидше перемикайте ваше водійське свідомість в зимовий режим - і подвоюйте обережність.

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