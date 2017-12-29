В Україні почалися затяжні дощі. Як перебудувати стиль водіння в таких умовах, щоб не піддавати себе і оточуючих небезпеці? Радить автогонщик і шоумен Олексій Мочанов.

Оскільки дощова погода настала безповоротно і осінь остаточно вступила в свої права – дам кілька особистих порад по експлуатації в таку погоду, – пише у своєму блозі в Фейсбук автогонщик і шоумен Олексій Мочанов.

Технічний стан автомобіля: шини вже повинні бути зимовими. Наприклад, в Угорщину та Словаччину з 1 листопада просто не пускають на незимовій гумі. При цьому їздити в Європу можна тільки на фрикційних шинах (без шипів). В Україні шипи можна, і я їжджу на шипованих, – каже Мочанов.

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Акумулятор і генератор на автомобілі повинен бути новим або хоча б обслужений.

В таку погоду бажано їздити завжди виключно з ближнім світлом фар (не на габаритах, протитуманки – тільки в туман).



Килимки – пора поміняти ворсові килимки на гумові

У кого є кондиціонер – завжди його включайте. Так буде відбуватися осушення салону від зайвої вологи. У кого є клімат-контроль – встановіть комфортну для вас температуру, але не вимикайте кондиціонер.

Перевірте і при необхідності замініть гумки на двірниках або ж двірники повністю. В наших умовах вони рідко ходять більше двох сезонів.

Видимість в таку погоду – перша запорука безпечної їзди. Причому і у вітрове скло, і в бічні, і в дзеркала. Тому рідина в омивачі повинна бути вже не літня. Тому що вночі може бути мінусова температура, і рідина в бачку або трубках примерзне.

Завжди возіть із собою в машині паперові рушники – щоб протерти дзеркала, бокові вікна і фари з габаритами.



Під час дальньої дороги на кожній заправці не пошкодуйте п'ятірки гривень та попросіть заправщика помити скло, дзеркала і фари з габаритами. І людина заробить, і ви не втратите

На заправках зараз буває наляпано трохи палива під колонками. Не зайвим буде при посадці в машину водієві протерти паперовим рушником підошви взуття, щоб не ковзали. А пасажирам – щоб не смерділи і не просочували запахом заправки салон.

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Щоб вікна не запітніли: коли залишаєте на ніч машину – просто відкрийте на кілька хвилин двері або вікно перед тим, як закрити і піти додому. Дайте температурі на вулиці і в салоні вирівнятися.

Вранці вмикайте кондиціонер на гарячу подачу – і на скло. На деяких машинах піктограма "лобове скло" і передбачає кондиціонер з гарячим повітрям.

Дуже важливо приділити увагу одягу. Незалежно від того, працюєте ви в офісі в піджаку та краватці чи геологом в водолазці з високим горлом – в машині свої правила. Не використовуйте під час водіння те, що "перекриває кисень" і подачу крові до голови. Сорочка з розстебнутим ґудзиком, без краватки, шарф модний або теплий – все це треба відкласти до зупинки, замок під горло не затягувати.

У далекій дорозі не застібати на крайню дірку ремінь штанів, можна навіть зняти зовсім і розстібнути верхній ґудзик на джинсах (головне не забути застібнути при зупинці на заправці).

Якщо на вас тепла куртка або шуба, дублянка – знімайте і вішайте ззаду. Адже за кермом водій не повинен бути як качан капусти або краснощоке рум'яне немовля – вам оцінювати обстановку і вести машину.



Під час посадки в машину не полінуйтесь двірником або щіткою зняти краплі з бокових вікон, а також зовнішніх дзеркал.

Якщо є темне тонування на передніх водійському і пасажирському склі – краще його видалити – є дуже великий ризик щось не помітити через нього, особливо ввечері і в мокру погоду.

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Машину не прогрівати. Ніколи. Максимум 1-2 хвилини. За ніч машина вистигає вся, а прогріваєте ви тільки мотор. Коробка передач, мости-роздатки, підшипники, гумки, з'єднання – як були холодними, так і залишаться. А з місця ви начебто прогріті "рвонете" як на готовому рвати автомобілі. Не робіть цих "карбюраторних" помилок. Плюс бережіть природу і двори від отруйних вихлопів. Сів, завів, поїхав. Нешвидко, потроху. Це повинно стати звичкою. Законом.

Не включайте протитуманки, коли немає туману. Це і неправильно, і карається (чомусь тільки не у нас).



Не катайтесь на габаритах – це parking lights, вогні зупинки. Тобто на габаритах ви позначаете себе на дорозі як такого, що стоїть

Ввечері кожен раз переконуйтесь, що ви включили світло після початку руху. Часто вечорами можна зустріти модні тачки без ближнього світла фар, тому що ходові вогні світять, щиток приладів світить – ніби їм все видно і так. Але ззаду не світять – і вас не видно. Контролюйте світло! Це ваш обов'язок.

Під час їзди пам'ятайте, що восени реакції водія трохи притупляються – одяг, погода, дорожнє покриття, настрій не сприяють піднесенню. Гальмівний шлях збільшується, тому що холодно і слизько. Траєкторія руху змінюється, машина не так охоче їде за кермом, як по сухому асфальту влітку.

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Особливо обережно заїжджайте зранку і ночами на мости. Будь-які. І великі, як через Дніпро, і маленькі, які трапляються на трасі. Полотно мосту продувається знизу і зверху, остигає більше, плюс там, де мости, часто пориви вітру протягом, як в трубопроводі. Особливо добре це відчувають на собі мотоциклісти. Скиньте швидкість до розумної. Часто розумна менше, ніж дозволена. Пам'ятайте, що на максимально дозволеній швидкості їхати не обов'язково.

Всі маневри здійснюйте заздалегідь і без різких рухів.

Пам'ятайте, що всі аварії (за рідкісними форс-мажорними винятками!) відбуваються з двох причин: перевищення розумної для даних умов експлуатації швидкості і переоцінка власних здібностей з можливостями автомобіля. Все інше – похідне від цих двох бід. Про дві біди чули? Дороги і дурні. Нехай це буде не про нас взагалі.

Безпечної всім осені!

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