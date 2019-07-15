В Украине начались затяжные дожди. Как перестроить стиль вождения в таких условиях, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности? Советует автогонщик и шоумен Алексей Мочанов.

Поскольку дождливая погода наступила безвозвратно и осень окончательно вступила в свои права – дам несколько личных советов по эксплуатации в такую погоду, – пишет в своем блоге в Фейсбук автогонщик и шоумен Алексей Мочанов.

Техническое состояние автомобиля: шины уже должна быть зимними. Например, в Венгрию и Словакию с 1 ноября просто не пускают на не зимней резине. При этом ездить в Европу можно только на фрикционных шинах (без шипов). В Украине шипы разрешены, и я езжу на шипованных, – говорит Мочанов.

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Аккумулятор и генератор на автомобиле должен быть новым или хотя бы обслуженным.

В такую погоду желательно обязательно ездить всегда исключительно с ближним светом фар (не на габаритах, противотуманки – только в туман).



Коврики – пора поменять ворсовые коврики на резиновые.

У кого есть кондиционер – всегда его включайте. Так будет происходить осушение салона от лишней влаги. У кого есть климат-контроль – установите комфортную для вас температуру, но не выключайте кондиционер.

Проверьте и при необходимости поменяйте резинки на дворниках или же дворники целиком. В наших условиях они редко ходят больше двух сезонов.

Видимость в такую погоду – первый залог безопасной езды. Причем и в ветровое стекло, и в боковые, и в зеркала. Поэтому жидкость в омывателе должна быть уже не летняя. Так как ночью может быть минусовая температура, и жидкость в бачке или трубках примерзнет.

Всегда возите с собой в машине бумажные полотенца – чтобы протереть зеркала, боковые стекла и фары с габаритами.



При дальней дороге на каждой заправке не пожалейте пятерки гривен и попросите заправщика смыть стекла, зеркала и фары с габаритами. И человек заработает, и вы не потеряете.

На заправках сейчас бывает наляпано немного топлива под колонками. Не лишним будет при посадке в машину водителю протереть бумажным полотенцем подошвы обуви, чтобы не скользили. А пассажирам – чтобы не воняли и не пропитывали запахом заправки салон.

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Чтобы окна не запотевали: когда оставляете на ночь машину – просто откройте на пару минут двери или окно перед тем, как закрыть и уйти домой. Дайте температуре на улице и в салоне выровняться.

Утром включайте кондиционер на горячую подачу – и на стекло. На некоторых машинах пиктограмма "лобовое стекло" и предполагает кондиционер с горячим воздухом.

Очень важно уделить внимание одежде. Вне зависимости, работаете вы в офисе в пиджаке и галстуке или геологом в водолазке с высоким горлом – в машине свои правила. Не используйте во время вождения то, что "перекрывает кислород" и подачу крови к голове. Рубашка с расстегнутой пуговицей, без галстука, шарф модный или теплый – все это надо отложить до остановки, молнию под горло не затягивать.

В дальней дороге не застегивать на крайнюю дырку ремень брюк, можно даже снять совсем и расстегнуть верхнюю пуговицу на джинсах (главное не забыть застегнуть при остановке на заправке).

Если на вас теплая куртка или шуба, дубленка – снимайте и вешайте сзади. Ведь за рулем водитель не должен быть как кочан капусты или краснолицый румяный младенец - вам оценивать обстановку и вести машину.



При посадке в машину не поленитесь дворником или щеточкой снять капли с боковых стекол, а также внешних зеркал.

Если есть темная тонировка на передним водительском и пассажирском стекло – лучше ее удалить – очень велик риск что-то не заметить через нее, особенно вечером и в мокрую погоду.

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Машину не прогревать. Никогда. Максимум 1-2 минуты. За ночь машина остывает вся, а прогреваете вы только мотор. Коробка передач, мосты-раздатки, подшипники, резинки, соединения – как были холодными так и останутся. А с места вы будто прогретые "рванете" как на готовом рвать автомобиле. Не совершайте этих "карбюраторных" ошибок. Плюс берегите природу и дворы от ядовитых выхлопов. Сел, завел, поехал. Небыстро, потихоньку. Это должно стать привычкой. Законом.

Не включайте противотуманки, когда нет тумана. Это и неправильно, и наказуемо (почему-то только не у нас).



Не катайтесь на габаритах – это parking lights, стояночный огонь. То есть на габаритах вы обозначаете себя на дороге как стоячего.

Вечером каждый раз убедитесь в том, что вы включили свет после начала движения. Часто можно вечерами встретить модные тачки без ближнего света фар, потому что ходовые огни светят, щиток приборов светит – вроде как им все видно и так. Но сзади не светят – и вас не видно. Контролируйте свет! Это ваша обязанность.

Во время езды помните, что осенью реакции водителя чуть притупляются – одежда, погода, дорожное покрытие, настроение не способствуют отжигу. Тормозной путь увеличивается, потому что холодно и скользко. Траектория движения меняется, машина не так охотно едет за рулем, как по сухому асфальту летом.

Особенно осторожно заезжайте с утра и ночами на мосты. Любые. И большие, как через Днепр, и маленькие, которые попадаются на трассе. Полотно моста продувается снизу и сверху, остывает больше, плюс там, где мосты часто порывы ветра сквозняком, как в трубопроводе. Особенно хорошо это ощущают на себе мотоциклисты. Сбросьте скорость до разумной. Часто разумная меньше, чем разрешенная. Помните, что на максимально разрешенной скорости ехать не обязательно.

Все маневры совершайте заранее и без резких движений.

Помните, что все аварии (за редчайшими форс-мажорными исключениями!) совершаются по двум причинам: превышение разумной для данных условий эксплуатации скорости и переоценка собственных способностей с возможностями автомобиля. Все остальное – производное от этих двух бед. Про две беды слышали? Дороги и дураки. Пусть это будет не про нас вообще.

Безопасной всем езды!