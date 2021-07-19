Автомобиль может серьезно пострадать от невзгоды.

Конечно, современные автомобили уже лет сто как считаются всепогодными, поскольку у ни х полностью закрытый салон и спрятанные от влаги самые важные системы.

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Но различные неожиданности все-таки случаются с каждым. А ведь многие из нас хотят сохранить свою машину на долгие и долгие годы – а щедрые ванны могут этому помешать. Итак, каким частям автомобиля грозят обильные осадки:

Ходовая часть. Вред для шасси от небесных вод пусть не прямой, но самый внушительный: не заметив в луже грубую яму, мы можем разрубить шину, помять или разрушить диск, погнуть рычаг подвески или тягу рулевого управления.

После хорошего ливня штурмовать незнакомые лужи нужно на малой скорости и с оглядкой на успехи других водителей

Гидроудар. Пытаясь преодолеть лужу в неизвестном месте, можно попасть на запредельную глубину и притопить автомобиль – залить салон, электрооборудование, выхлопную систему. А самое страшное, если двигатель «хлебнет» воды через воздушный фильтр: это грозит капитальным ремонтом двигателя. Не зная броду… - помните эту поговорку?

Тормоза. Когда на дороге много воды, эффективность тормозной системы снижается. На современных авто это ощущается незначительно и только в первый момент торможения, главное тут – не растеряться и продолжить давить на педаль.

Двигаясь в дождь, нужно помнить о вероятности попасть в замаскированную водой яму и повредить колеса, а то и подвеску

Кузов. Если имеется малейшая неплотность, дождевая вода обязательно воспользуется ею, чтобы проникнуть в кузов – под ковры, на торпедо, в полость дверей и пр. Самые «популярные» у воды места – уплотнители стекол, как опускающихся, так и вставленных на резинках или вклеенных. На втором месте – различного рода вентиляционные каналы.

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Салон. Дождь – беда для рассеянных и забывчивых пользователей автомобилей, причем не только водителей. Оставленное открытым окно, мощный дождь – и пожалуйста, полсалона мокрые, включая сиденье и электрическую начинку дверей. Будьте внимательны.

Вода под коврами с последующей коррозией – еще одна из неприятностей, которыми грозит дождь подержанному автомобилю.

Стекло. Непогода – индикатор вашего отношения к автомобилю, которое проявляется в таких мелочах, как исправные дворники и омыватель стекол. Работа стеклоочистителя при неисправном омывателе иногда приводит к появлению затертых зон на лобовом стекле и заднем стекле хэтчбека. А старые, разболтанные щетки при длительной работе могут разобраться на части, что почти всегда сопровождается глубокими царапинами на стекле. Дворники нужно менять регулярно, в идеале – ежегодно или ежесезонно.

Недорогие щетки не только плохо чистят, но и могут разобраться на части и поцарапать стекло. Меняте их вовремя

Рекомендации Авто24

Любая непогода требует повышенного внимания от водителя, а в условиях плохих дорог и в окружении недисциплинированных коллег по дорожному движению – тем более. С другой стороны, автомобиль нужно поддерживать в исправности независимо от погоды, даже если это такая мелочь, как «не туда» направленная струйка омывающей жидкости.

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