У 2018 році поліцейськими зафіксовано понад 110 000 випадків керування у стані сп'яніння водіями. У 2017 році цей показник перевищив 114 000 випадків.

Такі данні оголосив Перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошитський. "Цифри завжди говорять самі за себе. Я ж можу лише вкотре наголосити на тому, що доки водії будуть сідати за кермо нетверезими і нехтувати усіма правилами, доти ми будемо, зупиняти, виявляти, притягувати до відповідальності. Аж поки не зведемо цю проблему у нашій країні нанівець. Наразі, це одна з наших цілей і ми докладемо максимум зусиль щоб її досягнути", пише він на своїй сторінці у FB.

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"До слова, рік тільки розпочався, а ми вже маємо понад 4 000 складених матеріалів за керування у стані сп‘яніння. Вживайте відповідально. Будьте свідомими. І пам’ятайте, що на кону ваше життя та здоров’я… і не тільки ваше" додав пан Білошитський.