В Ровенской области подросток пробежался по патрульному автомобилю и выложил свою выходку в сеть.

Чего только не делают современные подростки ради “лайков” в видео и новых подписчиков на канале. Иногда нелепость таких выходок зашкаливает.

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Мода на свисание с крыш и опор высоковольтных сетей, якобы, в прошлом. Люди, танцевавшие рядом с едущей машиной – тоже вроде как уже не в тренде. Но нашелся молодой человек, который призывает других к челленджу, то есть повторять чушь, которую совершил он сам. Не советуем, и вот почему.

Во-первых – полиция имеет специальный отдел, который занимается мониторингом сети для выявления противоправной деятельности и копам будет не сложно найти героя такого видео. Во-вторых – даже если полицейская машина стоит без присмотра, это не означает, что патрульных нет рядом. Наконец, такие действия квалифицируются как хулиганство, что может привести к штрафу в 17 тысяч гривен, аресту на полгода или до 5 лет в тюрьме, если у нарушителя ранее были проблемы с законом.

Кроме того, если будет обнаружено повреждение имущества в результате хулиганских действий, это станет еще одним пунктом обвинений и повлечет за собой дополнительное наказание.

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