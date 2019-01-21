В Рівненській області підліток пробігся по патрульному автомобілю і виклав свою витівку у Мережу.

Чого лише не роблять сучасні підлітки заради “лайків” у відео та нових підписчиків на каналі. Іноді безглуздість таких витівок зашкалює.

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Мода на звисання з дахів і опор високовольтних мереж, нібито, в минулому. Люди, що танцювали поруч з їдучою машиною – теж наче вже не в тренді. Та знайшовся молодик, який закликає інших до челенджу, тобто повторювати нісенітницю, яку утнув він сам. Не радимо, і ось чому.

По-перше – поліція має спеціальний відділ, який займається моніторингом Мережі для виявлення протиправної діяльності і копам буде не складно знайти героя такого відео. По-друге – навіть якщо поліцейська машина стоїть без нагляду, це не означає, що патрульних немає поруч. Нарешті, такі дії кваліфікуються як хуліганство, що може привести до штрафу у 17 тисяч гривень, арешту на півроку чи й до 5 років у тюрмі, якщо порушник раніше мав проблеми з законом.



Крім того, якщо буде виявлено пошкодження майна в результаті хуліганських дій, це стане ще одним пунктом звинувачень і потягне за собою додаткове покарання.

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