Чи можна не помітити, що в автомобіля відчинились задні дверцята і ви втратили дуже важливий живий вантаж? Виявляється, можна.

Моторошний випадок трапився на дорозі у місті Менкато в штаті Міннесота. Дворічна дівчинка у дитячому кріслі випала з машини.

Одразу зазначимо, що з дитиною усе добре, на щастя, вона залишилась неушкодженою. На відео можна побачити, що на повороті у сірого седана відкриваєься задня дверка і з салону випадає дитяче автокрісло. Дівчинка у ньому була пристебнута, а ось саме сидіння було незакріплене.

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“Якщо б я не бачив цього на власні очі, ні за що не повірив би!”, – написав на своїй сторінці Чед Чеддар, водій автомобіля, відеореєстратор котрого зняв увесь інцидент.



Мати дитини, що була за кермом автомобіля, не помітила втрату й спокійно поїхала далі у своїх справах. Побачивши, що трапилось, Чед почав сигналити, привертаючи увагу водія машини, з якої випала дитина, потім зупинився та поспішив на допомогу – підняв крісло і прибрав його з проїжджої частини.

Пізніше жінка усе ж спохопилась, що у салоні чогось бракує і повернулась назад тією ж дорогою, якою їхала. Там вона і знайшла Чеда зі своєю донькою.

Як трапилось, що дверцята машини відчинились – поки неясно, однак той факт, що крісло в машині було не закріплене, говорить не на користь матері.

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