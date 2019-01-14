Хто сказав, що "робоча конячка" має бути незграбним "каблуком" чи величезним пікапом? Цей чолов'яга знає, що таке "йти проти системи".

Дивні, чудні, а іноді й геть незрозумілі речі роблять зі своїми машинами деякі власники суперкарів. Як ось цей водій на Ferrari F430 Spider, що використовує супер-кабріолет для перевезення склопакетів чи чогось накшталт.

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Часом власники суперкарів виходять за межі звичних прогулянок узбережжям, променадів від казино до ресторену або трек-днів. Раніше ми писали про українця на Феррарі з ялинкою на даху, який шокував мешканців столиці Британії. А інші українські ентузіасти рушили на своїх спорткарах та супер-тачках у Карпати.



Та до того, на що зважився власник білого кабріолета Ferrari вартістю 100+ тисяч доларів, ніхто з наших вигадників раніше не додумався. А помічений незвичайний буксир був десь у Німеччині.

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