Ми не провидці, однак знаємо, які автомобільні бренди мають з'явитися на автомобільному обрїї незабаром. Адже їх власники нещодавно розповіли нам при це.

Vazirani Automotive – заснована у 2016 році. Концепт Shul. Індія.

Dendrobium – створена у 2018 році як торгова марка компанії Vanda Electrics. Концепт D-1 представлений у 2018 році. Початок поставок у 2019 році. Англія-Сінгапур.

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Alieno – заснована у 2015 році. Концепт Arcanum. Болгарія.

Byton (Future Mobility Corporation) – заснована у 2016 році. Концепт M-Byte. Гонконг.

Nobe – заснована у 2017 році. Концепт Nobe 100. Естонія.

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Faraday Future – заснована у 2014 році. Перша серійна модель FF91 буде випущена у 2019 році. Китай-США.

Corbellati – заснована у 2018 році. Концепт Missile. Канарські острови (Іспанія).

LvChi – (читається “ЛуЧі”) заснована у 2016 році. Концепт Venere. Перша модель буде випущена у 2019 році. Китай.

Giugiaro – заснована у 1968 році як студія кузовного дизайну Studi Italiani Realizzazione Prototipi S.p.A, пізніше – ItalDesign-Giugiaro S.p.A. У 2018 році компанія повідомила про випуск власних автомобілів під маркою Giugiaro (GFG). Італія.

Pininfarina – (Italia Carozzeria Pininfarina S.p.A) – заснована у 1930 році як кузовне ательє. У 2019 році буде випущено першу серійну модель під назвою Battista. Італія.

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Hybrid Kinetic – створена у 2002 році. Концепт Hybrid Kinetic GT. Китай-США.

AiWays (Ai Chi Auto) – заснована у 2017 році. Серійна модель U5 вийде у 2019 році. Китай.

Micro – (Microlino Mobility Systems) заснована у 1999 році. Концепт Microlino. Швейцарія.

Dyson – заснована у 1992 році, як компанія-виробник побутових електроприладів. У 2018 році повідомила про плани виходу на ринок електрокарів у 2020-х. Концепт ще не представлений. Англія.

VinFast – заснована у 2017 році, як незалежний підрозділ Vingroup – конгломерату компаній, що пов’язані з нерухомістю та будівництвом. У 2018 році VinFast представила два концепти седан LUX A2.0 та кросовер LUX SA2.0. В’єтнам.

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XEV – заснована у 2017 році. Концепт електричного сітікара XEV LSEV планують випускати серійно з 2019 року. Італія.

FOMM – заснована у 2013 році. Концепт One планують випускати серійно у 2019 році. Таїланд-Японія.

Aspark – заснована у 2014 році. Передсерійний прототип Owl, випускатять дрібною серією у 2019 році. Японія.

Biomega – заснована у 1998 році як виробник велосипедів. У 2018 році представлено концепт SIN, котрий має встати на конвеєр у 2019 році. Данія.

Milan – заснована у 2012 році. Концепт Red випустять обмеженою серією, виробництво стартує у 2020 році. Австрія.

Pure H – заснована у 2017 році. Концепт Pure H Concept планують випустити обмеженою серією до 2020 року. Швейцарія.

Lightyear – заснована у 2013 році як команда Solar Team Eindhoven для “перегонів з економічності” на автомобілях. Передсерійний концепт One показаний у 2018 році, виробництво стартує у 2019 році, а до 2020 року замовники отримають перші машини. Нідерланди.

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