Та чи готові ми заплатити $34 000 за триколісний електрокар Nobe 100?

Nobe 100 – триколісний електромобіль, створений в Естонії. Дизайн автомобіля виконано у стилі ретрокарів навмисно, його творці мали на меті “створити щось настільки стильне, аби його хотілось лизнути”.

Автори проекту, на чолі з Романом Мульяром, кажуть, що цей автомобіль є neo-retro EV. “Ми прагнули поєднати унікальний вигляд та помірковану практичність, аби переміщуватись містом було веселіше”, – сказав Мульяр виданню Autoblog.

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Що й казати, дизайн автомобіля й справді нетривіальний. При цьому навіть практичним його елементам естонці надали естетичного вигляду, що продовжує дизайнерську концепцію Nobe 100. Наприклад, швидкозмінна акумуляторна батарея автомобіля розміщена під панеллю приладів, а зовні виглядає як шкіряна валізка.

Фото: Nobe 100 / Nobe Electric Cars

Nobe 100 здатен розвивати максимальну швидкість у 110 км/год та долати до 220 км на одному заряді акумулятора. Електрокар має повний привід. Від 0 до 100 км/год триколісник розганяється за 5,9 секунди. Автомобільну батарею можна зарядити усього за 2 години, використовуючи систему швидкого заряджання.

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Всередині електро-трайка є місце для двох пасажирів спереду та тісний диванчик позаду, де комфортно буде одному, але можна розмістити й двох осіб. Усе оформлення інтер’єру нагадує про автомобілі 40-х – 60-х років минулого століття. Навіть скло піднімається й опускається дідівським способом – обертанням ручки. Тут немає ані інформаційно-розважальної системи, ба навіть простенької стерео-системи чи хоча б підстаканників.

Вартість автомобіля не зовсім відповідає такому аскетизму: екстравагантний електричний триколісник естонці розраховують продавати по 34 000 доларів. Наразі стартап проводить збір інвестицій для запуску виробництва. При нинішніх активах Nobe розраховує виготовити 2-3 автомобілі до жовтня 2019 року (компанія отримала два попередні замовлення з передплатою по 10 тисяч євро за кожен). Якщо компанія залучить необхідний об’єм інвестицій, у 2020 році стартап готовий розпочати масовий випуск електрокара.

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