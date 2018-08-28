Зібрали його практично вручну.

Коли ми чуємо про черговий “стартап з Китаю”, одразу ж виникає скептичне, навіть упереджене ставлення. Тим паче, коли компанія заявляє, що першим ринком для неї буде США. Однак Faraday Future – одна з тих компаній, що широким кроком прямує до своєї мети і активно готується до серійного виробництва своєї першої моделі – FF91.

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Нещодавно Faraday Future отримала 2 мільярди доларів інвестицій, а днями голова компанії Цзя Ютінь розмістив у Твіттері відео, що демонструє виготовлення передсерійного ходового прототипа електрокара FF91. Завод компанії розташований у Каліфорнії – осередку передових технологій Північної Америки. Постачальники компонентів – шановані компанії, котрі виготовляють деталі для автомобільних грандів США та Японії. Спеціалістів на виробництві теж не бракує, тож майбутнє “Фарадея” видається цілком оптимістичним.

We’ve built our 1st pre-production #FF91 using thousands parts from top-tier suppliers from around the world. I firmly believe that the industry and users will reap the benefits of the “new species” we all worked so hard to create. #ElectricCar #Automotive @FaradayFuture pic.twitter.com/4HHfxS51rj — YT Jia (@JiaYueting) 28 серпня 2018 р.



Фото: Faraday Future FF91 / Motor1

FF91 матиме три електродвигуни, що забезпечать йому потужність у 1050 кінських сил та “постріл” до сотні за 2,39 секунди. Компанія обіцяє запас ходу на одному заряді під 500 км. Автомобіль буде оснащений повним набором сенсорів для автономних можливостей водіння, а також використовуватиме штучний інтелект для вивчення ваших уподобань з плином часу, щоб налаштувати свої системи під водія.

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