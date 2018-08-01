Тому що візуальний контакт – важлива частина спілкування на дорозі.

Коли пішохід перетинає вулицю на нерегульованому переході, зазвичай дивиться не лише на самі машини, а й на водіїв, аби зрозуміти, чи збираються вони його пропустити. Дотепер візуальний контакт був однією з важливих проблем у впровадженні безпілотних транспортних засобів у життя. Та компанія Jaguar Land Rover знайшла просте і, можливо, чудове рішення.

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Підрозділ компанії, що займається дослідженнями та розробкою безпілотників вирішв наділити самохідну пасажирську кабінку великими очима, подібними до людських. Зазирнувши такому безпілотнику у вічі, пішохід зможе зрозуміти, що його було помічено і автопілот збирається зупинитись.

Фото: Безпілотник з очима / Jaguar Land Rover

За данними досліджень, проведених Jaguar Land Rover, до 63% пішоходів та велосипедистів відчуватимуть свою беззахисність поряд з безпілотними машинами.

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