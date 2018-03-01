Італійський суперкар має 9-літровий двигун та націлений поставити рекорд швидкості у 500 кілометрів на годину.

Гіперкар Corbellati Missile, може наробити чимало галасу цього року, якщо йому вдастся показати заявлені 500 км/год. Власникам Bugatti та Koenigsegg час хвилюватись?

Під карбоновим кузовом, що нагадує про спорткари минулого століття, ховається 9-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, що генерує 1800 к.с. потужності і вражаючий крутний момент у 3350 Нм. Завдяки такому колосальному обсягу потужності та аеродинамічному кузову автомобіль може розвивати швидкість "більше 500 км/год", як заявляють його творці.

Представники компанії не повідомили жодних деталей, щодо виробничих чи маркетингових планів на гіперкар, але якщо їм вдастся встановити новий рекорд швидкості, можливо знайдуться інвестори, котрі не розділяють сучасного захоплення електрокарами. Хоча цікаво дізнатись, який у Missile показник витрати пального.

Фото: Аutoexpress

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