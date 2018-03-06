Британське кузовне ательє показало спорткар, що здатний відправити вас у минуле з усіма зручностями. Гарна іграшка для хіпстера-мільйонера.

У кожній деталі спорткара Speedback GT Silverstone Edition відчувається дух Англії. Здається, Девіду Брауну вдалось зібрати усе найкраще від британських спортивних купе з 1960-х років і до нашого часу у одному автомобілі.

Розкішний Speedback Grand Tourer, що виглядає майже так само елегантно та стильно, має під капотом 5,0-літровий V8 з 510 “конями”. Та для Silverstone Edition мотор “розкрутили” до 600 кінських сил. Спорткар вистрілює до сотні за 4,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Трансмісія – 6-ступінчатий автомат ZF. 766 Нм крутного моменту передаються на задні колеса.

Елементи інтер'єру натхненні 1960-ми роками, з великою кількістю шкіри та алькантари, дорогими породами дерева та матовим хромом. Інформаційно-розважальна система має супутникову навігацію, Bluetooth-з'єднання та звукову систему Bowers&Wilkins.

Спорткар оснащується за останнім словом техніки, має систему динамічної стабілізації та активний задній диференціал. Автомобіль збираєтсья вручну. Усього планується побудувати 10 таких купе. Вартість машини – 620 000 фунтів стерлінгів, або близько 861 000 доларів США. Автомобілі будуть побудовані для замовників з кермом з правого чи лівого боку.

Фото: Drew Phillips / Autoblog

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