Огляд автомобільних марок, які були відроджені після 1999 року.

Не за горами початок другої декади 21 століття. Сотні, а можливо й тисячі автомобільних марок з’являлись і зникали з того часу, як Карл Бенц випустив свій перший “моторваген”. Пропонуємо вам познайомитись з марками автомобілів, які були відроджені після 1999 року.

За вісімнадцять років нового тисячоліття автомобільний світ дуже змінився. Електрокари стали масовим продуктом. Автопілот у серійних автомобілях досяг третього рівня автономності з 5. Звідусіль чути про літаючі машини. А головне – список автовиробників поповнився новими компаніями. З численних китайських брендів ми виділили лише найцікавіші. Решта – з усіх куточків світу.

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Відроджені марки у 2000-х роках:

Borgward – 1929-1961, відроджена у 2015 році, перша модель випущена у 2016 році. Німеччина.

Brabham – заснована у 1960 році як гоночна команда. У 2018 році представлено концепт BT62 і повідомлено про плани на серійне виробництво з 2019 року. Англія.

De Tomaso Automobili – 1959-2009-2012-2015 – Ideal Team Ventures Limited. Італія.

Lagonda – британська марка люксових автомобілів, заснована у 1906 році. З 1947 року належить Aston Martin. Спроби відродження у 1995, 2008, 2010, 2013 та 2018 році. Перша модель має з’явитись у 2021 році. Англія.

Ligier – створена у 1968 році, відроджена у 2008 році, перша модель після відродження випущена у 2008 році. Франція.

Lister – (The Lister Motor Company Ltd.) створена у 1954 році, відроджена у 2013 році, перша модель, після відродження, випущена у 2014 році. Англія.

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