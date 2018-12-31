"Ай", "Ен", "І-кю" та "І-трон" – якщо ці назви автомобілів вам не знайомі, читайте далі. Мова йде про дочірні бренди відомих автовиробників.

Дочірні марки сьогодні є в багатьох автокомпаній. До того ж новітні альянси між автовиробниками та стрімкий зліт попиту на електрокари диктують свої умови, які не вписуються у філософію старих брендів. Таких вже більше десятка. Поглянемо, хто є хто.

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Суббренди існуючих автовиробників:

Qoros – дочірня марка Cherry. Представлена у 2007 році. Перша модель випущена у 2013 році. Китай.

Cupra – дочірній бренд SEAT. Представлений у 2018 році. Перша модель випущена у 2018 році. Іспанія.

EQ – суббренд Mercedes-Benz для лінійки електричних автомобілів. Представлений у 2016 році. Перша модель випущена у 2018 році. Німеччина.

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e-tron (раніше E-Tron) – суббренд Audi для лінійки електричних автомобілів. Представлений у 2009 році. Перша модель випущена у 2018 році. Німеччина.

N – підрозділ спортивних і гоночних автомобілів марки Hyundai. Створений у 2018 році. Перша модель вийшла у 2018 році. Південна Корея.

i – суббренд BMW для лінійки електрокарів і гібридних автомобілів. Створений у 2010 році, представлений у 2011-му. Перша модель випущена у 2013 році. Німеччина.

ID (раніше I.D.) – суббренд Volkswagen для лінійки електричних автомобілів. Представлений у 2016 році. Перша модель буде випущена у 2019 році. Німеччина.

Road Rover – суббренд Range Rover для легкових автомобілів. Представлений у 2018 році. Перша модель буде випущена у 2020 році. Англія.

DS Automobiles – преміальний суббренд Citroën. Заснований у 2009 році як суббренд, у 2014 виділився у самостійний бренд у складі Groupe PSA. Перша модель випущена у 2012 році. Франція.

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Alpine – (Société des Automobiles Alpine SAS) спортивний і гоночний суббренд Renault. Заснована у 1955 році. Відроджена у 2017 році. Перша модель випущена у 2017 році. Франція.

Lagonda – британська марка люксових автомобілів, заснована у 1906 році. З 1947 року належить Aston Martin. Спроби відродження у 1995, 2008, 2010, 2013 та 2018 році. Перша модель має з’явитись у 2021 році. Англія.

Baojun – (Баоджінь) марка доступних автомобілів, що належить спільному підприємству концернів General Motors та SAIC Motor. Заснована у 2010 році. Перша модель випущена у 2011 році. Китай.

WEY – дочірня марка концерна Great Wall. Представлена у 2016 році. Перша модель випущена у 2017 році. Китай.

Venucia – (Dongfeng Venucia Motor Company) дочірня марка компанії Dongfeng. Представлена у 2010 році. Перша модель випущена у 2012 році. Китай.

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Haval – дочірній бренд концерна Great Wall під яким випускаються лише кросовери. Представлений у 2013 році. Перша модель випущена у 2013 році. Китай.

Luxgen – дочірня марка концерна Yulon. Заснована у 2009 році. Перша модель випущена у 2010 році. Тайвань.

Genesis – дочірня марка Hyundai, що спеціалізується на випуску автомобілів преміум-класу. Заснована у 2015 році. Перша модель випущена у 2016 році. Південна Корея.

Polestar – спортивний суббренд Volvo, що спеціалізується на випуску високопродуктивних автомобілів. Заснований у 1996 році, як підрозділ, у 2015 році отримав статус самостійної марки. Перша модель буде випущена у 2019 році. Швеція.

Lynk & Co – представлена у 2016 році, як самостійний бренд на платформі марок Geely та Volvo. Перша модель випущена у 2017 році. Швеція-Китай.

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