Скоро Ровери будуть не лише позашляховиками.

Британський концерн Jaguar Land Rover зареєстрував нову торгову марку – Road Rover. Під такою назвою за кілька років можуть з’явитись на світ люксові седани, можливо купе й хетчбеки. І, скоріш за все, вони будуть електричними.

За інформацією британського видання Autocar, перший концепт від Road Rover можуть показати наступного року на автосалоні у Лос-Анджелесі. Офіційних заяв від JLR з цього приводу поки що немає, однак чутки про можливість появи суббренду для легкових електрокарів від Land Rover ходили вже давно.

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Фото: Дизайнерські рендери майбутніх моделей Road Rover / Autocar, Autoexpress

Британські ЗМІ вже навіть пророкують дебют серійної моделі – ніби то вона з’явиться у 2020 році. За чутками, перший Road Rover буде седаном, котрий стане конкурентом для Mercedes-Benz S-Class. Однак, якщо новинка буде електричною, суперництво з німецьким седаном можливе хіба що у плані розкоші.

Подейкують, що Road Rover проектується паралельно з седаном Jaguar XJ нового покоління і коштуватиме близько 100 тисяч доларів.

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