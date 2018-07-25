Lynk & Co 03 – нове творіння шведсько-китайської марки, готується до дебюту і старту продажів вже цього року.

Раніше компания Lynk & Co обнародувала зображення седану 03 у камуфляжі, тепер же фірма вирішила показати дизайнерські скетчі новинки. Здається, тпере приховувати вже нічого і наступною подією має стати презентація моделі.

Індекс 03 позначає третю модель Lynk & Co, модельний ряд якої тільки народжується і наразі складається з двох моделей кросоверів, що носять назву 01 та 02. Як і кросовери, седан 03 базується на платформі CMA, створеній спільними зусиллями компаній Volvo та Geely. Цю архітектуру використовує також новий Volvo XC40.

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Фото: Lynk & Co 03 / Lynk & Co

Наразі з усіх характеристик автомобіля відомі лише габарити та озвучено вибір силових агрегатів. Lynk & Co 03 має довжину 4639 мм, ширину 1840 мм, висоту 1460 мм, при колісній базі у 2730 мм. Лінійка двигунів складатиметься виключно з силових агрегатів Volvo. Двигунів на перших порах запропоновано два: бензиновий 1.5 турбо з двома варіантами віддачі на 156 і 179 к.с., а також дволітровий мотор потужністю у 190 сил. Трансмісій – три: 6-ступінчаті механіка і автомат, а також 7-ступінчатий “робот” з подвійним зчепленням.

Першим ринком для нового седана Lynk & Co 03 стане Китай, де старт продажів очікується наприкінці нинішнього року. Трохи пізніше модель вийде на ринок Європи. Ціни поки невідомі.

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