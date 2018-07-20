Кращого місця для презентації гарячого хетча ніж Нордшляйфе, годі й шукати.

Перша модель Hyundai серії N офіційно презентована на легендарному німецькому треку Нюрбургрінг. Спортивний заряд отримав тридверний хетчбек Veloster.

“Veloster N – є черговим прикладом можливостей Hyundai Motor у створенні захоплюючих спортивних автомобілів з вражаючою динамікою, котрі мають переконливий рівень доступності, що є ключовим елементом концепції високої продуктивності бренду N”, – сказав Альберт Біерман, президент та керівник відділу розвитку ефективності та високопродуктивних автомобілів Hyundai Motor Group.

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Нагадаємо, Veloster – спортивний хетчбек, що має досить незвичайну компоновку: з пасажирського боку в нього двоє дверцят, а з боку водія – лише одні. Модель користується попитом у США, Австралії та Азії.

Veloster N оснащується турбованим 2-літровим двигуном з прямим вприскуванням, котрий продукує 275 кінських сил при 6000 обертів на хвилину і 260 номів крутного моменту з 1450 до 4700 обертів на хвилину. Двигун працює у парі з шестиступінчатою механічною коробкою передач.

Фото: 2019 Hyundai Veloster N / Hyundai

Автомобіль отримав активну вихлопну систему, що звучить як грім у режимі N, а на додачу – ще й електронний звуковий резонатор, що посилює природній звук двигуна.

У шасі Veloster N використовується так звана Power Sense Axle – чутлива вісь, котра допомагає зробити передачу крутного моменту з турбонаддувного двигуна на колеса гладко і ефективно. Геометрія передньої осі також оптимізована для більш точного проходження поворотів, тоді як задня багаторичажна підвіска посилена спеціальною розпоркою для більшої жорсткості.

2019 Hyundai Veloster N потрапить на конвеєр у Кореї цього вересня і вийде на ринок наприкінці поточного року. Ціни будуть оголошені ближче до виходу моделі у продаж.

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