Експерти німецького видання AutoBild порівняли паспортні дані сучасних авто і провели власні заміри, аби з'ясувати, котрий з них споживає найменше пального.

Німецьке видання AutoBild провело дорожні випробування для замірів споживання пального у реальному житті. Після цього було складено список найекономічніших моделей за основними класами.

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Серед міських компактів найекономічнішим виявився Skoda Citigo – ребейджингова сестра VW Up! Хетчбек з 60-сильним двигуном показав середню витрату пального у 4,4 л/100 км.

У класі субкомпактних авто найменше споживання пального було зафіксовано у Renault Clio. Хетч з 90-сильним двигуном споживає у середньому 4,3 л/100 км.

Домінуюча позиція гібридної Toyota Prius у гольф-класі ще довго залишатиметься за японським електрифікованим автомобілем, котрий споживає лише 3,7 л/100 км.

BMW 3 Серії став найбільш енергоефективним у класі D. Маючи під капотом досить потужний 163-сильний двигун німецький седан споживає в середньому 4,6 літрів пального на 100 кілометрів шляху.

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Лідером у бізнес-класі отримав Audi A6 2018 модельного року з 190-сильним двигуном, котрий споживає в середньому 5,4 л/100 км.

Представницькі автомобілі зазвичай мають потужні двигуни, що споживають чимало пального, однак Audi A7 з 218 сильним мотором вдалось показати середню витрату у 6,7 літрів на 100 кілометрів.

Лідером класу компактних кросоверів став Renault Captur 90-сильним мотором, котрий показав результат у 5,1 л/100 км у змішаному циклі.

Середньорозмірні кросовери у рейтингу представляє Mercedes-Benz GLC Coupe з силвоою установкою потужністю 204 к.с. З таким мотором крос-купе витрачає в середньому 6,5 л/100 км.

Найекономічнішим серед сімейних мінівенів малого класу виявився Mercedes-Benz B-Сlass з 109-сильним мотором, середня витрата пального в якого була зафіксована на рівні 5,0 л/100 км.

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