Mazda3 з обвісом та родстер MX-5 з карбоновим дахом покажуть у Токіо.

На Токійському автосалоні Mazda представить чотири своїх моделі з новими аксесуарами для стайлінгу, доступними для замовлення у 2019 році.

Також цікаво: Пілот Red Bull зважився проїхати на боліді Ф1 засніженим серпантином

Увага автовиробників наразі сконцентрована на Детройтському автосалоні. Однак не менш важлива для японських виробників і виставка у Токіо, що також відбувається наступного місяця (з 11 по 13 січня) і Mazda покаже там чотири автомобілі, святково прикрашені новими деталями: Mazda 3, кросовер CX-5 та його більший напарник CX-8, а також родстер MX-5 Miata, котрий на автошоу з’явиться під ім’ям Mazda Roadster Drop-Head Coupe Concept, а решта – з приставкою Custom Style до назви.

Фото: Mazda Roadster Drop-Head Coupe Concept / Mazda

Гало-каром виставки буде найменша модель – родстер MX-5 Miata. Жорсткий дах машини виконаний з вуглецевого волокна, родстер можна оснастити 16-дюймовими легкосплавними дисками RAYS, передніми та бічними накладками, а також світлодіодами для сигналів повороту та освітлення номерного знака. Любителям екстремальної їзди пропонується ще й буксирний гак. Усередині родстер можна обладнати новими кріслами Recaro, алюмінієвим педальним комплектом і фірмовими килимками.

Фото: 2019 Mazda3 Custom Style / Mazda

Для нового хетчбека Mazda3 також запропонований комплекс аксесуарів. Mazda3 Custom Style передбачає “тонкий” аеродинамічний комплект для кузову з глянцевими чорними акцентами.

Фото: Mazda CX-5 Custom Style та CX-8 Custom Style / Mazda

Кросоверам Mazda CX-5 та CX-8 у виконанні Custom Stylе пропонуються пороги з підсвіткою, нові колісні диски і алюмінієві педалі.

Також цікаво: Відео: п'яний чоловік підпалив на АЗС таксі зі своїм приятелем і водієм всередині