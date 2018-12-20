Психологи кажуть, що потяг до пожеж – характерна риса багатьох серійних вбивць.

Цей інцидент трапився у грудні минулого року, однак поліція графства Кент у Англії лише зараз оприлюднила матеріали відеоспостереження, які допомагали засудити двох чоловіків за безглуздий акт вандалізму.

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Уоррен Херн, 36 років та 27-річний Денні Фрост їхали з пабу, звідки їх викинули через їхню поведінку. Обидва вже були добряче “заправлені” алкоголем і коли сіли у таксі до Абдулавара Малікзадев, почали провокувати його, ображати та погрожувати.

Далі Уоррен забажав зупинитись на автозаправній станції, аби купити пиво. Однак хмільний напій його зовсім не цікавив, судячи з відео. Бо як тільки автомобіль зупинився, Херн вийшов, дістав заправний шланг та почав заливати бензин у салон таксі, доки його приятель і водій були в салоні. Далі майнув спалах, однак нічого, начеб-то не відбулось. Водій вийшов з машини, аби дати відсіч зловмиснику і у цей момент автомобіль спалахнув.



Здається, жоден з учасників цього інциденту не був готовим до раптового спалаху вогню, а Денні Фрост навіть знаходився у цей час на задньому сидінні машини. Жоден з чоловіків не отримав ушкоджень, чого не скажеш про автомобіль.

Після тривалого суду, Херн отримав тюремний строк у 6 років і 4 місяці, а його приятель Фрост – 5 років і 7 місяців.

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