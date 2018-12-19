Вартість кожного – десятки мільйонів гривень.

Усі ці автомобілі були помічені на українських дорогах цього року. У списку – останні моделі кращих суперкарів, тюнінговані суперкари й усе, що має чотири колеса (або шість) і коштує непомірно дорого.

Також цікаво: Lightyear One обіцяє стати першим серійним електрокаром на сонячних батареях

У списку нових суперкарів в Україні цього року опинився навіть один раритет з категорії “євробляха”, однак відкриває перелік Lamborghini Huracan з “повним фаршем”.

Італійський суперкар поповнив гараж відомого любителя елітних машин Михайла на прізвисько Казах, повідомляє ТопЖир. У Європі 640-сильний Huracan у найбіднішій комплектації 232 тисячі євро. Поряд з ним на фото можна помітити ще один “не простий” автомобіль – купе Rolls-Royce Wraith за 400 тисяч євро.

Цей McLaren 650S Spider навіть у базовому виконанні коштує 300 тисяч доларів, а у цього екземпляра, поміченого в Україні, на додачу ще й широкий кузов від Liberty Walk з дуже дорогою графікою.

Класичний Lamborghini Diablo, особливо у виконанні VT з 550-сильним 6-літровим двигуном, зараз підскочив в ціні й у Європі оцінюється в 240-330 тисячі євро. Таких в Україні цього року було помічено одразу кілька. Ймовірно, їхні власники будуть одними з перших охочих розмитнити суперкари за пільговими тарифами.

Дивіться також: КрАЗ показав одразу дві нові моделі: фото

Купе Bentley Continental GT Supersport – не найновіша модель британської марки, однак є найпотужнішим і найшвидшим купе в історії марки і одним з найшвидших спорткарів у світі. Його 700-сильний W12 дозволяє розвивати швидкість у 336 км/год. Вартість такої машини – 300 тисяч євро або 9,5 мільйонів гривень.

Єдиний повнопривідний Ferrari в історії італійської марки – GTC4 Lusso коштує близько 10 мільйонів гривень. Суперкар має двигун V12 потужністю у 690 кінських сил і розвиває швидкість у 335 км/год.

Одразу два екстремальних Porsche були помічені в україні у 2018 році: 700-сильний Porsche 911 GT2 RS, випущений у кількості 1000 екземплярів, котрий коштує від 10,8 мільйонів гривень та 720-сильний тюнінгований TechArt GT Street R приблизно за таким же цінником.

Читайте також: За 2018 рік українці сплатили 163,3 млн грн транспортного податку

Перший позашляховик марки Rolls-Royce – Cullinan, віднедавна почав продаватись в Україні. Нашим співвітчизникам він доступний за ціною від 12,5 мільйонів гривень. Розкішний SUV оснащено 6,75-літровим V12 потужністю 570 к.с.

Протягом року в Україну прибуло три нових лімузини Bentley Mulsanne, причому два з них – у топовому виконанні Speed, що означає прибавку у потужності до 537 і додаткові цифри у чеку. Базова ж версія моделі коштує від 13,6 мільйонів гривень.

Супер розкішний Rolls-Royce Phantom коштує ще дорожче – 17,5 мільйонів гривень у початковому виконанні. Фантом оснащений 570-сильним V12.

Найдорожчим у списку став Mercedes-AMG G63 6X6. Цей рідкісний і потужний пікап коштує близько 30,7 мільйона гривень.

Бонус: Ferrari 458 Spider з тюнінгом Liberty Walk, що засвітився у Лондоні з ялинкою на даху, – теж не дешева іграшка. Коштує кабріолет 190-260 тисяч доларів (5,3 млн грн.) а з тюнінгом і того дорожче.

Також цікаво: На відео показали перший в світі літаючий мотоцикл