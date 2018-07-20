Звичайно ж це репліка, хоч і дуже добре зроблена та навіть з компонентами від справжньої Ламбо.

Ринкова вартість Lamborghini Diablo сьогодні коливається у межах $200 000 за звичайні версії і зростає у залежності від особливості екземпляру. А тому оголошення про продаж суперкара за $79 999 привернуло до себе чимало уваги.

Продавець цього Diablo пояснює у описі до лоту, що це копія суперкара, створена ним самим. Автомобіль збудований на трубчатому каркасі, має V8 від Corvette потужністю у 300 к.с. та механічну 5-ступінчату коробку передач Porsche.

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Фото: Репліка Lamborghini Diablo / Сarscoops

Цікаво, що автор цього проекту стверджує, що для створення репліки Diablo йому знадобилось більше 100 тисяч доларів, не кажучи вже про 2000 годин роботи. Дуже гарний автомобіль, та чи захоче хтось купити напів-Ламбо за 80 тисяч?

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