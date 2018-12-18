Розрахунки Кабміну дуже приблизні, адже скільки людей забажають розмитнити авто за новими ставками, точно не знає ніхто.

У 2019 року в Україні розраховують поповнити бюджет на 5-10 мільярдів гривень за рахунок розмитнених "євроблях". Про це в інтерв’ю програмі "Перша шпальта" повідомив замміністр фінансів Сергій Верланов.

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За даними відомства, в Україні перебуває близько 630 тисяч автівок на єврономерах. Від того, наскільки активно їх будуть розмитнювати власники у новому році і чи будуть це робити взагалі, залежить наскільки поповниться бюджет.

Нагадаємо, що з моменту вступу в силу нових правил розмитнення минув майже місяць. За цей період Українці розмитнили 3 513 авто на іноземній реєстрації та сплатили 236 млн грн митних платежів.

Якщо легалізація авто триватиме таким темпами, для розмитнення 630 тисяч автівок знадобиться близько 15 років. Сума митних платежів в такому разі складе близько 42 мільярдів гривень.

Як бачимо, чиновники Кабміну вважають, що у найкращому випадку кожен четвертий автомобіль “на бляхах” буде розмитнено. В найгіршому – кожен восьмий.