С початку дії нових правил розмитнення було розмитнено 3 513 вживаних легкових автомобіля. Ця цифра включає не лише «евробляхи» які вже їздили по Україні, а й імпортовані під розмитнення авто.

Як повідомляє Народний депутат Украіни, Голова підкомітету з митної справи Верховної Ради України Тетяна Острікова, станом на 17 грудня розмитнено 3513 авто на іноземній реєстрації. Сплачено 236 млн грн митних платежів.

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При такій швидкості розмитнення, для легалізації мільйона "євроблях" знадобиться близько сорока років, а за законом для легалізації авто на іноземній реестарції відведено всього пів року. Існуючі темпи не задовольняють владу. "Причини відомі - знущання на митницях, штучне завищення вартості авто, завищення вартості брокерських послуг та інші перешкоди і саботаж від митниць" пише пані Острікова коментуючи данні статистики.

Крім того досі не опублікована постанова уряду, що розтлумачує порядок митного оформлення автомобілів. "Багато хто питає, коли буде урядова постанова про тимчасовий порядок митного оформлення єврономерів. Її люди вже називають "Шваке мінус 25", і вона підтверджує, що митне оформлення авто громадян здійснюється за їх фактурною вартістю. Відповідаю: сьогодні вона буде опублікована на сайті Кабміну, а чинності набуде у вівторок чи середу (в залежності від дати публікації в Урядовому кур’єрі)" пише Острікова на своїй сторінці у FB.